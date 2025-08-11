Látványosan halad a városközponti egykori Bodok Szálloda bontása, hétről hétre egyre kevesebb marad a tízemeletes betonépületből. Az önkormányzat tájékoztatása szerint néhány napon belül lezárul az egykori szállodaépület elbontása, majd szeptemberben következik az alapzat, a föld alatti vezetékek és az üzemanyagtartály kiásása, eltávolítása és végül a tereprendezés.

Mint ismert, a városközpontot évek óta elcsúfító, lerobbant állapotban lévő valamikori szállodaépület bontását hosszas előkészítés után májusban kezdte el a közbeszerzésen nyertes kolozsvári vállalat. A teljes munkálatot a szerződés értelmében hat hónap alatt kell elvégezniük. Az első hónapban úgymond „kibelezték” az épületet, a kikerülő gipszkartont, kábeleket, szigetelő­anyagokat, vasat, ablakokat stb. szelektíven kellett leadni, ezt követően június második felében kezdődött el a tízemeletes betonváz eltüntetése.

Utóbbihoz a vállalat több ritkán látható erőgépet is felvonultatott, ezek közül a legnagyobb 130 tonnát nyom, a kinyújtott karja pedig 41 méter hosszú, darabokban szállították a helyszínre és ott rakták össze. A gépek az elmúlt hetekben nagy darabokat „martak” ki az épületből, a bontásnál vízágyúk működnek, hogy csökkentsék a keletkező por mennyiségét, amit részben sikerült is elérni. Az önkormányzat korábbi közlése szerint a törmeléket meghatározott útvonalon szállítják el a városból a Jókai Mór utca egyik elágazásában levő egykori szeméttelep mellé. A törmeléket idővel leőrlik és mezei utak karbantartásánál használják fel. A szállítás egyszerűsítése érdekében az eredeti elképzelés szerint egy ideig kétirányúvá vált volna a Sugás Áruháztól a Bodok Szállodáig húzódó utcarész, de erre végül nincs szükség.

Amint arról korábban beszámoltunk, az egykori szállodával együtt négy kisebb épület is eltűnik a Kossuth utcai, évek óta lakatlan házak közül. A Művész mozi melletti adventista imaházból a hívek a Nicolae Bălcescu utcában az egykori lókórház helyén épülő templomba költöznek majd. Antal Árpád polgármester lapunk érdeklődésére elmondta, a négy ingatlan bontásának kezdési időpontját később jelentik be.

Az üressé váló telken ideiglenesen parkolót alakít ki az önkormányzat, idővel azonban oda építik meg a hat művelődési intézmény új székhelyéül szolgáló modern kulturális központot.