Trabantosok találkozójaRégi idők járművei parádéztak a fürdővárosban

2025. augusztus 11., hétfő, Közélet

A hétvégén a fürdővárost nosztalgiahangulat kerítette hatalmába, illetve a kétütemű motorok zümmögésétől volt hangos: a Trabantosok XVI. Találkozóján több mint hetven veterán jármű, köztük sok Trabant és számos ritkaság vonult fel az ország minden szegletéből.

  • Trabantosok Kovásznán. Fotók: Bodor János
    Trabantosok Kovásznán. Fotók: Bodor János

Szombaton tartották Kovásznán a Trabantosok XVI. Találkozóját. A rendezvény fő szervezője hosszú éveken át a Dre Racing Team Sport Club, illetve Domaházi János volt a kovásznai önkormányzat támogatásával, néhány éve azonban Olosz Levente vette át a stafétát. Tavalytól a Retromobil Románia is csatlakozott, így az NDK-ban gyártott, sokszor tréfák célpontjává vált Trabantok mellett számos más veterán autó is megjelent a találkozón.

Idén több mint hetven régi, történelminek számító jármű érkezett az ország különböző részeiből. A régi verdák között zömében Trabantok, néhány 1300-as és 1310-es Dacia, 120-as Škoda, egy első szériás Volkswagen, 100-as Audi és más ritkaságok is láthatóak voltak. A leg­idősebb jármű egy eredeti, 1964-es kiadású 600-as kombi Trabant volt. Akadtak makulátlanul megőrzött példányok és tuningolt változatok is. A tavalyi találkozó egyik legnagyobb szenzációja egy 1988-as Dutton Phaeton nyitott kocsi volt, amelyet az angliai Dutton Cars 1970 és 1989 között gyártott Ford-mechanikával, készletautóként, azaz alkatrészként, amelyet a vevő maga szerelt össze. Ez a járgány most is jelen volt a rendezvényen.

 

 

Az idei meglepetés egy különleges, átalakított kerékpár volt, amely Trabantot idézett. Tulajdonosa, a Târgoviștéről érkezett Florin Gabriel elmondta: kifejezetten a kovásznai találkozóra készítette a járművet, amely négy Trabant-sárvédőből készült, robogóvázra építve – elöl kettő, hátul kettő –, pedállal hajtva, úgy működik, mint egy bicikli.

A találkozón jelen lévők közös felvonulást tartottak Kovászna forgalmas utcáin, melyet helyiek és turisták egyaránt nagy érdeklődéssel kísértek. A Trabantok és motorkerékpárok színes kavalkádja nosztalgikus hangulatot varázsolt, sokakban felidézve a régi idők járműveit. A Super Coop előtti parkolóban Olosz Levente minden résztvevőnek részvételi oklevelet és egy liter kétütemű motorhoz való keverőolajat adott át.

A program délután a Tündérvölgyben folytatódott, ahol az autósok ügyességi versenyeken mérhették össze tudásukat. A bográcsozás mellett élénk beszélgetések, alkatrészcsere és vásárlás is zajlott. A találkozó szabadtéri diszkóval zárult, ahol a résztvevők a 70-es, 80-as évek slágereire mulattak, megidézve a régi idők hangulatát.

Szerző: Bodor János Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-11
