Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

IllyefalvaÉpül a szennyvízhálózat, reménykednek a folytatásban

2025. augusztus 12., kedd, Közélet

Gőzerővel dolgozik a kivitelező Illyefalván a megye legnagyobb értékű, közel negyven millió lejes, az Anghel Saligny programból finanszírozott beruházásán, mely során kiépül a község mindhárom településén, valamint a Szalomér lakónegyedben is a szennyvízhálózat. A községvezetés ugyanakkor reménykedik, hogy a kormány nem állítja le a finanszírozást, mert a beruházás még nagyon az elején tart.

    Fokozott tempóban zajlik a munkálat a község határában. Fotó: Illyefalva önkormányzata / Benkő Árpád Jenő

Benkő Árpád Jenő, Illyefalva polgármestere lapunk érdeklődésére elmondta, a kivitelező eddig a sepsiszentgyörgyi várostáblától kezdődően az Illyefalva felé tartó megyei útból leágazó három utcában már lefektette a vezetékeket. Következik a Szalomér lakónegyed, illetve a nyomóvezeték elhelyezése a megyei út mentén egészen Illyefalváig, ehhez a vállalat beszerezte a szükséges vezetékeket, a többi anyagot, és jelenleg is dolgozik a főút mentén. A munkálat jelentős része még hátravan, a három település: Sepsiszentkirály, Aldoboly és Illyefalva teljes egészében. A szerződésben harminchat hónap szerepel a kivitelezésre, nyilván úgy, hogy folyamatosan tudnak fizetni. A munkavégzési utasítást július 9-én adta ki az önkormányzat, 14-én kezdődött el a munka Sepsiszentgyörgy irányából a megyei út mentén. 

A Saligny-programot illetően a polgármester elmondta: a fejlesztési minisztériumtól nem kaptak semmiféle értesítést arról, hogy leállítják a munkálat finanszírozását, hivatalos, megerősített információik nincsenek arról, hogy mi fog történni. Remélik, nem kerülnek abba a helyzetbe, hogy felfüggesztik a támogatást, mivel a kivitelezés még az elején tart, hiszen mégiscsak a megye legnagyobb értékű Saligny-beruházásáról van szó, melynek összértéke 39 millió lej, és a Benedek-mezőt leszámítva a teljes községet érinti, ugyanis csak Illyefalván van részben kiépítve egy kisebb, régi, nem igazán működőképes hálózat, amely rengeteg fejfájást okoz az önkormányzatnak – fogalmazott az elöljáró. Benkő Árpád Jenő ugyanakkor fontosnak tartotta elmondani, hogy a hálózatra való rácsatlakozás csak azon porták esetében lehetséges, ahol már létezik a telken épület, vagy építési engedélyt bocsátottak ki. Akik csak területtel rendelkeznek, de nem kezdeményeztek építkezést, nem helyezhetnek el csatlakozókat. 

A beruházás kapcsán megoldódni látszik a majdani hálózat sepsiszentgyörgyihez való csatlakoztatása körüli dilemma. A polgármester felidézte: korábban az önkormányzat beleegyezett, hogy a megyeszékhelyen a sepsiszentgyörgyi ülepítőhöz vezető 1,9 kilométeres vezeték lefektetését kivegyék az illyefalvi beruházásból, ne kelljen két vezetéket építeni a város területén. Egy nagyobb átmérőjű vezeték lefektetését a várostáblától a Cigaretta utcáig a sepsiszentgyörgyi önkormányzat oldja meg a Jókai Mór utca korszerűsítésének részeként. Sepsiszentgyörgy önkormányzata a július végi tanácsülésen fogadta el a határozatot, mely értelmében a Jókai Mór utcai, nagyobb befogadóképességűre tervezett szennycsatornát a nemrég Hydrokov névre keresztelt városi közüzemek építi meg a vállalat rendelkezésére álló beruházási tartalék­alapból, amelyből 3,5 millió lejt különítettek el a cég idei költségvetésében, ebből Illyefalva község arányosan fizeti a maga részét. A vezeték elhelyezése tehát nem tartozik a Jókai Mór utca korszerűsítési munkálataiba, ezt a közüzemek külön beruházásként végzi, az utca felújítása később kezdődik.

Nagy D. István / Demeter J. Ildikó 

