TrumPutyin találkozó

Úgy látszik, az amerikai elnök, Donald Trump mégiscsak komolyan vette ígértét, hogy békét teremt Ukrajnában. Az igaz, eredetileg azt mondta, hogy megválasztása után 24 órával, amit később úgy lehetett értelmezni, hogy beikatatása után egy nappal. Sajnos egyéb, fontosabb dolgai voltak azután is, mert a béketeremtés előtt még meg kellett vívnia némi vámháborúkat a világ országaival, amelyekben, azt mondja, győzött. Most aztán már komolyan tud foglalkozni az ukrajnai békével.

Múlt héten elküldte megbízottját Putyinhoz, akire, úgy néz ki, sikerült ráijesztenie egy oroszolaj-ellenes vámháborús fenygetéssel, és most már asztalhoz is ülnek egyet tárgyalni. Felvetődött, hogy a tárgyalások az Egyesült Arab Emírségekben, Svájcban, Olaszországban vagy Magyarországon lehetnének.

Az Egyesült Arab Emírségekben biztosan túl meleg van, és a tárgyalások amúgy is izzasztóak lesznek. Ha Olaszországban találkoztak volna, és sikeresen tárgyalnak, a világ azt mondaná, hogy nem is az ő érdemük, hanem a római pápa járt közben főnökénél, és isteni sugallatra történt a megegyzés. Magyarországon azért nem szervezték, mert ott esetleg beleszólt volna a tárgyalásokba Orbán Viktor is, és az Egyesült Államok s Oroszország sem szándékszik az európaiak véleményével foglalkozni. Svájc is szóba jött, de a svájciak haragszanak Trumpra, mert aranyexportjukra vámot vetett ki.

Végül úgy döntöttek, hogy Alaszkába mennek, ahol a kellemes (vagy kellemetlen) tárgyalásokat a hasznossal is össze tudják kötni. Alaszkát 1867-ben vette meg az Egyesült Államok potom 7,2 millió dollárnyi aranyért az oroszoktól. Mivel most felment az arany ára, ha nem sikerül megegyeznie a két elnöknek, lehet, nekifognak aranyat ásni – vagy egymást elásni.

Van olyan német lap, amely szerint a két vezér közötti tárgyalásnak fontos következményei lesznek egyes kelet-európai határokra is, nem csak Ukrajnára. Arra gondolnak, hogy sem az oroszok, sem az ukránok nem harcolhattak csak úgy potyára, és felesleges volt a rengeteg emberáldozat. Pénteken este azt mondta a Fehér Házban Trump, hogy egy békemegegyezés „nagyon közel” van a véglegesítéshez, és egy területcsere lehetséges mindkét fél hasznára. Komplikált, nem könnyű, de mindkét fél hasznára lesz – és hogy Zelenszkijt fel kell készíteni arra, hogy valamit aláírjon. Na már most, az ukrán elnök mindig visszautasította azt, hogy átengedjen területeket.

Megoldás lehetne valóban a határok újrahúzása úgy, hogy Oroszország megkapná, amit elfoglalt, és Ukrajna ezért kárpótlásként területeket kapna a kelet-európai szomszédaitól, amelyek nem akarják, hogy Ukrajna veszítsen a háború miatt. Ebbe a nyugat-európai országok is biztosan belemennének, amelyek nyertesei voltak a világháborúknak, sőt, a vesztes Németország is, amely nagyon-nagyon pacifista, mert mint mondta Trump: „Az európai vezetők békét akarnak, és azt hiszem, Putyin is.”

Az Unió vezetőinek véleményére különben nem nagyon kíváncsi sem az amerikai, sem az orosz elnök. Köztudott, hogy a béketárgyalásokon csak a győztesek véleményét veszik figyelembe, és a következmények már senkit nem érdekelnek. Most a győztes, úgy néz ki, az Egyesült Államok. Oroszország sokak szerint csak időhúzásra játszik, de hát aki időt nyer, életet nyer. És lehet, hogy területeket is.

Mindenesetre Trump bizakodó a találkozóval kapcsolatban, mert biztosan abban reménykedik, hogy meg tudja regulázni Putyint, úgy, ahogy Zelenszkijjel is tette volt a Fehér Házban, és győztesen kerül ki egy vitából s nyer, mint Ursula von der Leyennel szemben. És lehet, meggyőzi Putyint, hogy tárgyaljon Zelenszkijjel is.

Aztán hogy miben egyeznek meg ketten, az a jövő zenéje, mert az oroszok támadásban vannak és mennek előre, Zelenszkij sem akar engedni a 48-ból, ahogy a magyarok sem akartak 1849-ben az osztrákokkal szemben, de akkor is jöttek az oroszok.

Az Európai Unió tagállamainak nagy része támogatja Ukrajnát, de Amerika nélkül – amely békét akar – nem nagyon bírja. Egyelőre Ukrajna sem áll nyerésre, de az oroszok sem tudják legyőzni Ukrajnát. Patthelyzet.

Legjobb lesz egy fegyverszüneti szerződés, olyan, mint amilyent Észak- és Dél-Korea kötött 1953. július 27-én, amelyet nem követett békeegyezmény, de legalább nem lövik egymást.

Donald Trump. Fotó: The White House