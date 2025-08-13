HOGYAN LEHETNE FOLYTATNI A KÖZMŰVESÍTÉST? Ahhoz, hogy az Anghel Saligny-program összes kö55zművesítési projektjét folytatni lehessen, a költségvetés kiigazításakor újra kellene osztani más minisztériumok beruházási programjainak forrásait, ezt a koalícióban is javasolta – jelentette ki Cseke Attila fejlesztési miniszter az Antena 3 televízióban.

Az RMDSZ-es politikus szerint más minisztériumok bármikor át is engedhetnek összegeket a saját beruházási programjaikra kiosztott forrásokból az Anghel Saligny finanszírozására. A közművesítési programban foglalt összes projekt megvalósításához idén 4,5 milliárd lejre van szükség; ezeket a forrásokat még nem azonosították, de még van idő, a költségvetés-kiigazítás még hátravan. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy szükség van az Anghel Saligny-programra. Cseke rámutatott: a program végrehajtása főként a tavalyi évből származó kiegyenlítetlen számlák felhalmozódása miatt akadozik. Közel 4 milliárd lejt fizettek ki ezekre a számlákra a program 2025-ös költségvetésére kiutalt 10 milliárd lejből. (Maszol)

MEGUGRIK AZ INGATLANADÓ IS. Románia bizonyos településein akár 70 százalékkal emelkedhet 2026. január 1-jétől a természetes személyek ingatlanadója Ilie Bolojan miniszterelnök szerint. A kormányfő vasárnap este az Antena3 hírtelevíziónak adott interjúban elmondta, az adóemelésre elsősorban ott kell számítani, ahol ezeket a közterheket évek óta nem indexálták. A kormány rendelkezésére álló adatok alapján Bolojan úgy véli: az adók nem tükrözik az ingatlanok valós értékét, az adóemelés pedig a kormány második deficitcsökkentő csomagjának része lesz; a korrekciókat a Románia költségvetését sújtó válsággal összefüggésben mérlegelik. A kormányfő kiemelte: jogi személyek esetében más számítási képletek alapján történik az adózás, amelyek figyelembe veszik az adott vagyon értékét. Hozzátette: az adóemelésekből befolyó összegeket a helyi önkormányzatok szedik majd be; arra már nincs lehetőség, hogy a központi költségvetésből az eddigiekhez hasonló mértékben forrásokat irányítsanak a helyi önkormányzatokhoz, mert országszinten rengeteg beruházás van folyamatban, az állami költségvetésből pedig mindenféle ellenőrzés és kontroll nélkül folytak a kiadások. A piaci árakhoz mért ingatlanadót egyébként nem Bolojan találta ki, csak a Marcel Ciolacu vezette kormány 2024 októberében 2026. január elsejéig elhalasztotta az újraszámolást. (Krónika)

PARKOLÓHELYEK MOTORKERÉKPÁROKNAK. Küszöbön áll a fizetős parkolási rendszer módosítása Csíkszeredában, ennek részeként újabb fizetős övezeteket jelölnek ki, de előbb motorkerékpárok számára is kialakítanak parkolóhelyeket. Motorkerékpáros parkolóhelyek alig léteznek valahol az országban, de Csíkszeredában belátható időn belül lesznek – közölte Korodi Attila polgármester: a közlekedésrendészettől megkapták a kedvező véleményezést, így a kezdeményezésről nemsokára közvitát indítanak. A motorosparkolók helyét olyan, jelenleg nem használt övezetekből „veszik el”, ahol tilos a parkolás, és ezt útfestés is jelzi, a meglévő autós parkolóhelyek száma nem fog csökkenni. (Székelyhon)

LESZ METRÓ KOLOZSVÁRON. A kolozsvári metróépítés belépett a föld alatti szakaszba. A csapatok készen állnak, a munkálatok a terv szerint elkezdődtek. Az akna kiásása után a két vakondot leengedik a mélybe, ahol elkezdik a két alagút fúrását – jelentette be Emil Boc kolozsvári polgármester hétfőn. A kivitelező francia Alstom Transport cég képviselője, Șerban Iorga visszafogottabban nyilatkozott: szerinte még korai megmondani, mikor készül el a műszaki akna, és hogy a vakondok mikor kezdik el a két metróalagút fúrását, hiszen csak ezek föld alatti összeszerelése egy hónapot vesz igénybe. Iorga szerint szeptemberben lesz tisztább a kép. Az Alstom Transport a török Gulermak társasággal közösen építi a kolozsvári metrót. A 2 milliárd eurós projekt szerződését még 2023-ban írták alá a cégek a kolozsvári vezetéssel. A tervek szerint a 21 km hosszú, 19 megállós első metróvonal 2031-re készülne el, finanszírozása Emil Boc szerint – akinek a kolozsvári metró az egyik legfőbb terve – biztosított. A Kolozsvárt kelet–nyugati irányban átszelő metró tervét rengeteg szakértői és civil bírálat érte, nem csupán a műszaki és anyagi nehézségek miatt, hanem azért is, mert nem oldja meg a kincses város közlekedési gondjait, hiszen sem vasúti, sem repülőtéri, sem buszos csatlakozása nem lesz. (Főtér/Transtelex)