Románia Ukrajna mellett marad

2025. augusztus 13., szerda, Belföld

Nicuşor Dan államfő bejelentette, hogy más európai vezetőkkel együtt közös nyilatkozatot írt alá, amely szerint „a béke nem lehetséges Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartása nélkül, és nem lehet Ukrajna nélkül dönteni a békéhez vezető útról”.

  • Nicușor Dan nemzetközi videokonferencián is megerősítette, hogy Románia továbbra is támogatja Ukrajnát. Fotó: presidency.ro
Az államfő egy Facebook-bejegyzésben üdvözölte, hogy Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseket tesz Oroszország Ukrajna elleni illegális háborújának lezárására, az igazságos és tartós béke megteremtésére, és hangsúlyozta, hogy Románia az európai és transzatlanti partnereivel együtt továbbra is támogatni fogja Ukrajnát a régió biztonságos, stabil és demokratikus jövője, valamint az európai értékek védelmében.

