Orbán Viktor: Orosz–európai csúcstalálkozó szükséges

2025. augusztus 13., szerda, Világfigyelő

Egy orosz–európai uniós csúcstalálkozó szükségességét hangsúlyozta tegnap Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

    Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A kormányfő megerősítette, Magyarország nem támogatja az Európai Tanács közös nyilatkozatát Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő pénteki találkozója kapcsán. Erre két okot nevezett meg: egyrészt, hogy a nyilatkozatban egyértelmű és világos sürgetés van Ukrajna európai uniós tagságára nézve, Magyarországon pedig volt egy népszavazás, a Voks 2025, ahol magyar emberek azt mondták, hogy nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal. „Ha olyan dokumentumot akarnak velünk elfogadtatni, amely a magyar emberek döntésével ellentétes tartalmú, akkor azt én nem tudom támogatni” – mondotta a miniszterelnök. A másik oknak pedig azt nevezte, hogy az orosz–ukrán háború európai ügy, amelyet Európának kellene elrendeznie, de erre képtelen, amikor azonban két erős ember, az amerikai és az orosz elnök leül tárgyalni, akkor szánalmas és gyenge dolog kívülről bekiabálni. Azt javasolta, hogy „inkább férfiasabb vonalat” kell vinnie az Európai Uniónak, öntudatra kell ébrednie Európának, és kezdeményező szerepet kell játszania, hiszen ez egy olyan konfliktus, amely „a mi hátsó udvarunkban történik”. „Nekünk egy orosz–európai uniós csúcsra van szükségünk, nem pedig arra, hogy kommentáljunk egy orosz–amerikai csúcsot” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A pénteki orosz–amerikai csúcstól azt várja a miniszterelnök, hogy az jelentősen csökkenteni fogja a világháború kockázatát.

