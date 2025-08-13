Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán zajló Kölcsey Nyári Pedagógusakadémia résztvevőinek küldött videóüzenetében úgy fogalmazott: „Kárpátalja Ukrajna soknemzetiségű régiója, ahol évszázadok óta élnek egymás mellett békében és megértésben a különböző etnikumok. Egymás nyelvének és a nyelven keresztül egymás kultúrájának, gondolkodásának ismerete nagyban segíti a nemzetek közötti toleranciát és együttműködést.” Kiemelte: „Mindezt szem előtt tartva döntött úgy a Nemzetpolitikai Államtitkárság a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve, hogy egy új programot indít, amelynek célja, hogy inkluzív módon támogassa, elősegítse a nyelvek és kultúrák közötti együttélést. A programot Kárpátalja köztiszteletben álló nyelvészéről, Kótyuk Istvánról neveztük el.”

A magyar mint idegen nyelv oktatása 50, az ukrán mint idegen nyelv oktatása pedig hét településen valósul meg 2025 augusztusa és 2026. július 30. között.

Tegnap már kezdetét is vette a tanfolyam oktatóinak képzése a főiskola bázisán neves szakemberek bevonásával, szeptemberben megindulnak a képzések. A nyelvtanfolyamok nemcsak a különböző etnikumok közötti megértést szolgálják, hanem a jelenlegi nehéz háborús gazdasági helyzetben 72 oktatónak biztosítanak munkát és segítik a szülőföldön való megmaradásukat.

A tanfolyamok különösen hasznosak a közszférában dolgozók, például pedagógusok, egészségügyi dolgozók és közigazgatási munkatársak számára is, hiszen segítik őket abban, hogy hatékonyabban tudjanak kapcsolatot teremteni a különböző nyelvi hátterű ügyfelekkel, tanulókkal vagy betegekkel.