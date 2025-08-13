Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Lövöldözések Brüsszelben

2025. augusztus 13., szerda, Világfigyelő

Ezen a nyáron, júniustól ez idáig húsz lövöldözés, köztük két halálos kimenetelű, illetve nyolc sebesüléssel járó fegyveres utcai támadás történt Brüsszelben – közölte tegnap a brüsszeli ügyészség.

  • Brüsszel főtere. Fotó: Pixabay.com
Az ügyészség szerint aggodalomra ad okot az utcai verekedések utáni lövések, a fegyveres rablások, a kábítószerrel kapcsolatos erőszak számának növekedése a belga fővárosban. Julien Moinil ügyész szerint a nyári hetekben ez idáig feljegyezett húsz lövöldözés „épp hússzal több”, mint amennyi a belga fővárosban megtörténhetne, ezért kollégáival a nyomozó hatóságok jogköreinek megerősítését, további járőröző rendőröket és térfigyelő kamerák felszerelését kérte a kormánytól.

„Elfogadhatatlan, hogy az emberek félnek Brüsszelben élni, dolgozni vagy egyszerűen csak autóval közlekedni. Az ügyészség számos intézkedést tesz a fegyveres erőszak elleni küzdelem fokozása érdekében. Egyetlen elkövető sem érezheti úgy, hogy szabadon és büntetlenül tevékenykedhet, kockázatok és következmények nélkül” – fogalmazott.

