Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Az orvosok is elégedetlenek

2025. augusztus 14., csütörtök, Belföld

A járóbeteg-ellátásban dolgozó orvosok szakmai szövetsége (APMA) korábbi ígéretei betartására szólította fel a kormányt és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat (CNAS), mert mulasztásuk veszélyezteti a szakrendelők működését.

  • Szakmai eszmecserén a poliklinikai orvosok. Fotó: Facebook / APMA
    Szakmai eszmecserén a poliklinikai orvosok. Fotó: Facebook / APMA

Közleményében az APMA emlékeztetett: július 21-én a kormányzati illetékesek bejelentették, hogy augusztus elsejétől 5 lejről la 6,50 lejre, jövő év január elsejétől pedig 8 lejre nő az orvosi szolgáltatások pontértéke. Ez azonban még nem történt meg, és nem tudni, mikor kerül rá sor. „A járóbeteg-ellátásban dolgozó mintegy tízezer orvos számára a kiszámítható jövedelem elengedhetetlen munkavégzésük folyamatosságához” – hangsúlyozza a közlemény.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-14 08:00 Cikk megjelenítése: 855 Olvasóink értékelése: 3.25 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1136
szavazógép
2025-08-14: Belföld - :

Közvitán a záróvizsgák menetrendje

Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a jövő évi képességvizsgák, a középiskolai felvételik és az érettségi vizsgák menetrendjét.
2025-08-14: Világfigyelő - :

Egyeztettek az amerikai–orosz csúcs előtt

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő tegnap Berlinbe látogatott, és tárgyalt Friedrich Merz kancellárral, majd zárt ajtók mögött videokonferencián tárgyaltak több európai vezetővel, Donald Trump amerikai elnökkel és alelnökével, J. D. Vance-szel.
rel="noreferrer"