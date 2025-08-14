Az orvosok is elégedetlenek

A járóbeteg-ellátásban dolgozó orvosok szakmai szövetsége (APMA) korábbi ígéretei betartására szólította fel a kormányt és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat (CNAS), mert mulasztásuk veszélyezteti a szakrendelők működését.

Közleményében az APMA emlékeztetett: július 21-én a kormányzati illetékesek bejelentették, hogy augusztus elsejétől 5 lejről la 6,50 lejre, jövő év január elsejétől pedig 8 lejre nő az orvosi szolgáltatások pontértéke. Ez azonban még nem történt meg, és nem tudni, mikor kerül rá sor. „A járóbeteg-ellátásban dolgozó mintegy tízezer orvos számára a kiszámítható jövedelem elengedhetetlen munkavégzésük folyamatosságához” – hangsúlyozza a közlemény.