Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Közvitán a záróvizsgák menetrendje

2025. augusztus 14., csütörtök, Belföld

Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a jövő évi képességvizsgák, a középiskolai felvételik és az érettségi vizsgák menetrendjét.

  • Még nem tudni, mikor lesz jövőben az érettségi. Fotó: Facebook / Ministerul Educației – România
    Még nem tudni, mikor lesz jövőben az érettségi. Fotó: Facebook / Ministerul Educației – România

A miniszteri rendelet tervezete szerint a jövő évben a nyolcadikosok képességvizsgáját és az érettségi vizsgákat is a tanév vége után tartják: a képességvizsgát június 22–26-a között, az érettségi esetében pedig június 8–17-e között lennének a szóbeli, június 29-e és július 3-a között pedig az írásbeli vizsgák. A menetrendet a visszajelzések elemzése és a Társadalmi Párbeszéd Bizottság konzultálása után véglegesítik.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-14 08:00 Cikk megjelenítése: 407 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1136
szavazógép
2025-08-14: Belföld - :

Bezárnák az adóügyi kiskapukat

A Romániában tevékenykedő multinacionális cégeket és az Európai Unión kívüli online kiskereskedelmet érintő adóügyi változásokat helyezett kilátásba tegnap Alexandru Nazare pénzügyminiszer.
2025-08-14: Belföld - :

Az orvosok is elégedetlenek

A járóbeteg-ellátásban dolgozó orvosok szakmai szövetsége (APMA) korábbi ígéretei betartására szólította fel a kormányt és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat (CNAS), mert mulasztásuk veszélyezteti a szakrendelők működését.
rel="noreferrer"