Közvitán a záróvizsgák menetrendje

A miniszteri rendelet tervezete szerint a jövő évben a nyolcadikosok képességvizsgáját és az érettségi vizsgákat is a tanév vége után tartják: a képességvizsgát június 22–26-a között, az érettségi esetében pedig június 8–17-e között lennének a szóbeli, június 29-e és július 3-a között pedig az írásbeli vizsgák. A menetrendet a visszajelzések elemzése és a Társadalmi Párbeszéd Bizottság konzultálása után véglegesítik.