Kárpátaljai levelekKét nappal Alaszka előtt...

2025. augusztus 14., csütörtök, Jegyzet

Hatalmas katonai-mozgósítási razzia zajlott tegnap reggel a kárpátaljai megyeszékhely több pontján. Az egyik ilyenbe én is beleszaladtam.

Tüzetesen ellenőrizték a katonai nyilvántartási papírokat. A rengeteg álarcos, gépfegyveres alak önmagában félelmet keltő látvány. Információim szerint a kommandósokra hasonlító toborzótiszteket a hágón túlról vezényelték Kárpátaljára. A rendőrség embereivel karöltve folytatták a toborzási kontrollt. Miközben dokumentumaimat vizsgálták, megjegyeztem: nem okoz-e lelkiismeretüknek gondot, hogy bár a rendőrségnek a nép pártján kellene állnia, ehelyett saját honfitársaik után kutatnak és félelemben tartják őket. Felvetésemre válasz ugyan nem érkezett, de az egyenruhás rendőr szeméből kiolvastam, hogy ő csak parancsot teljesít... Hát így élünk itt...

A félelmetes razzia ugyanakkor arra is rávilágít, hogy a legfelső körökben aligha számolnak a háború gyors befejezésével...

Az pedig már az isteni gondviselés jele, hogy éppen tegnap kaptam meg a katonai felmentésem meghosszabbítását. Ha ez nincs, most a toborzóirodában csücsülnék...

Legyen béke!

Dunda György

Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-14 08:00 Cikk megjelenítése: 543 Olvasóink értékelése: 2.42 Szavazatok száma: 19
