Japántól HollandiáigÖkumenikus tábor Oroszfaluban

2025. augusztus 14., csütörtök, Közélet

Minden eddigi részvételi rekordot megdöntött az a nyári bejárós tábor, amelyet Raff Róbert református szórványlelkész szervezett anyaországi segítőtársaival. A felekezeti hovatartozás nélküli tábor tucatnyi önkéntes segítségével jött tető alá, és pénteken este szeretetvendégséggel ér véget.

  • Gyerekzsivajjal telt meg az oroszfalusi templom kertje. A szerző felvétele
Most már igazán nemzetközire sikeredett – mondotta Raff Róbert, akivel zsibongó gyerekzsivajban beszélgettünk a reformátusok és katolikusok által közösen használt oroszfalusi templom kertjében, ahol a nyári bejárós tábor zajlik. A külföldi résztvevők egyébként a környékről elszármazott székelyek, vannak köztük Németországban, Horvátországban, Hollandiában és még Japánban is letelepedettek, az ő társaságukat egészíti ki a hűséges magyarországi, isaszegi társ­szervező csoport.

„Ez egy keresztény, felekezetközi tábor, melynek az idei témája Kalandozások Istennel, és minden vallás képviselőit szívesen fogadjuk. A szervezők idén négy bibliai alapot emeltek ki, egyebek mellett Mózes, Pál apostol és Mária személyiségét, a lényeg az, a tevékenységek által a gyerekek megtapasztalják, hogy milyen jó az Istennel járni, élni és kalandozni az életben. Van egy nagyon komoly szervezői csapat Magyarországról – többnyire Isaszegről –, és a vezetői állították össze az idei nagyon tartalmas programot” – magyarázta a szórványlelkész. Hozzátette: összesen legalább negyven önkéntes gondoskodik a tegnap már kétszázas lélekszámú gyerekcsoportról, akik egész Kézdiszéket képviselik, és 10–16 óráig vesznek részt foglalkozások tömkelegén. A programba beletartozik egy közös meleg ebéd is az oroszfalusi kultúrotthonban. 

„Aminek nagyon örülünk, hogy egyre többen vagyunk. Délelőtt bibliai jellegű tevékenységek zajlanak, a nap folyamán személyiség-, népi és ügyességi játékok vannak, de van szabadidős, kézműves- és sportfoglalkozás, a bevállalósabb gyerekek pedig a tehetségkutató sátorban is csilloghatnak, ennek neve Talentum Kör. Csak délután nyolcféle programunk van. Rendezvényünk pénteken ér véget a szülők estjével, erre az alkalomra hétszáz töltött káposztát készítünk” – vázolta Raff Róbert.

Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-14
