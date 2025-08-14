HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

LabdarÃºgÃ¡s, eurÃ³pai SzuperkupaTizenegyespÃ¡rbaj utÃ¡n nyert a Paris-Saint Germain

2025. augusztus 14., csÃ¼tÃ¶rtÃ¶k, Sport

A Paris Saint-Germain nyerte az eurÃ³pai SzuperkupÃ¡t: a Bajnokok LigÃ¡jÃ¡ban cÃ­mvÃ©dÅ‘ francia egyÃ¼ttes kÃ©tgÃ³los hÃ¡trÃ¡nybÃ³l 2â€“2-re egyenlÃ­tett a rendes jÃ¡tÃ©kidÅ‘ hajrÃ¡jÃ¡ban, majd tizenegyespÃ¡rbaj utÃ¡n 4â€“3-ra felÃ¼lmÃºlta az EurÃ³pa-ligÃ¡ban gyÅ‘ztes Tottenham Hotspur csapatÃ¡t az udinei Stadio Friuliban.

  • FotÃ³: Facebook / Paris-Saint Germain
    FotÃ³: Facebook / Paris-Saint Germain

MindkÃ©t alakulaton lÃ¡tszott, hogy ez az idÃ©ny elsÅ‘ tÃ©tmÃ©rkÅ‘zÃ©se, az iram elmaradt a megszokott szinttÅ‘l Ã©s a kombinatÃ­v jÃ¡tÃ©k sem mÅ±kÃ¶dÃ¶tt hatÃ©konyan, Ã­gy csendesen teltek a percek. Az elsÅ‘ lÃ¶vÃ©s ugyan a labdÃ¡t is tÃ¶bbet birtoklÃ³ francia alakulakhoz fÅ±zÅ‘dÃ¶tt, viszont Ã¶sszessÃ©gÃ©ben az angol gÃ¡rda futballozott bÃ¡trabban Ã©s veszÃ©lyesebben, mert volt nÃ©hÃ¡ny Ã­gÃ©retes, gyors ellentÃ¡madÃ¡sa. A fÃ©lidÅ‘ derekÃ¡n Ã©ppen egy kontra vÃ©gÃ©n Richarlison tette prÃ³bÃ¡ra a pÃ¡rizsi egyÃ¼ttes hÃ¡lÃ³Å‘rÃ©t az elsÅ‘ kaput eltalÃ¡lÃ³ kÃ­sÃ©rlettel. Az egy hÃ³napja mÃ©g a klubvilÃ¡gbajnoksÃ¡g dÃ¶ntÅ‘jÃ©ben szerepelt PSG jÃ¡tÃ©kosain jobban Ã©rzÅ‘dÃ¶tt a szezon eleji forma, egyÃ¡ltalÃ¡n nem sikerÃ¼lt lendÃ¼letbe jÃ¶nniÃ¼k, a Tottenham pedig a szÃ¼net elÅ‘tt vezetÃ©st szerzett, sÅ‘t, majdnem megduplÃ¡zta elÅ‘nyÃ©t.

TÃ©rfÃ©lcserÃ©t kÃ¶vetÅ‘en nagy rohamokat indÃ­tott a szigetorszÃ¡gi csapat, Ã©s bÃ¡r Richarlison lÃ¶vÃ©sÃ©nek mÃ©g ÃºtjÃ¡t Ã¡llta Lucas Chevalier, egy perccel kÃ©sÅ‘bb Cristian Romero fejesÃ©t mÃ¡r nem hÃ¡rÃ­totta. A 60. perctÅ‘l kezdett fÃ¶lÃ©nyben futballozni a PSG, azonban csupÃ¡n helyzetekig jutott. A francia gÃ¡rda meddÅ‘ mezÅ‘nyfÃ¶lÃ©nye a folytatÃ¡sban is megmaradt, aztÃ¡n a 85. percben a cserekÃ©nt beÃ¡llt Li Kangin vÃ¡ratlanul szÃ©pÃ­tett. A gÃ³ltÃ³l fellelkesedett a BL-gyÅ‘ztes a hosszabbÃ­tÃ¡sban az addigi legszebb akciÃ³ja vÃ©gÃ©n GonÃ§alo Ramos fejesÃ©vel kiharcolta a tizenegyespÃ¡rbajt. Az idegek csatÃ¡jÃ¡ban elÅ‘bb a pÃ¡rizsi egyÃ¼ttestÅ‘l Vitinha rontott, majd a londoni alakulatbÃ³l Micky van de Ven Ã©s Mathys Tel hibÃ¡zott, Ã­gy a vÃ©gÃ©n a PSG Ã¼nnepelhetett a sÃ­rbÃ³l visszahozva a talÃ¡lkozÃ³t.

EredmÃ©ny, eurÃ³pai Szuperkupa: Paris Saint-Germainâ€“Tottenham Hotspur 2â€“2 (gÃ³lszerzÅ‘k: Li 85., Ramos 90+4., illetve Van de Ven 39., Romero 48.) â€“ tizenegyesekkel: 4â€“3.

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
MegosztÃ¡s:   Cikk megjelenÃ©si idÅ‘pontja: 2025-08-14 10:00 Cikk megjelenÃ­tÃ©se: 298 OlvasÃ³ink Ã©rtÃ©kelÃ©se: 5 Szavazatok szÃ¡ma: 1
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
TÃ¡mogassa a HÃ¡romszÃ©ket! Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.
Napi menÃ¼
SzavazÃ¡s
Mi a vÃ©lemÃ©nye az Ilie Bolojan Ã¡ltal bejelentett megszorÃ­tÃ¡sokrÃ³l?








eredmÃ©nyek
szavazatok szÃ¡ma 1136
szavazÃ³gÃ©p
2025-08-14: KÃ¶zÃ©let - Bartos LÃ³rÃ¡nt:

KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyen mÅ±kÃ¶dik a jÃ¡rÃ³beteg-rendelÅ‘, kÃ©szÃ¼l az Ãºj parkolÃ³

Tegnap leÃ¶ntÃ¶ttÃ©k az elsÅ‘ rend aszfaltot a kÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi kÃ³rhÃ¡z Ãºj, a vÃ¡ros viszonylatÃ¡ban tekintÃ©lyesnek szÃ¡mÃ­tÃ³ parkolÃ³jÃ¡ban. Ezzel egy idÅ‘ben Ãºgy lehet tekinteni, hogy a jÃ¡rÃ³beteg-rendelÅ‘ teljes egÃ©szÃ©ben mÅ±kÃ¶dÅ‘kÃ©pes.
2025-08-14: KÃ¶zÃ©let - :

HalÃ¡los motorbaleset (FrissÃ­tve)

HalÃ¡los kimenetelÅ± kÃ¶zÃºti baleset tÃ¶rtÃ©nt csÃ¼tÃ¶rtÃ¶kÃ¶n dÃ©lelÅ‘tt KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhely Ã©s CsernÃ¡ton kÃ¶zÃ¶tt a 11-es orszÃ¡gÃºton.
rel="noreferrer"