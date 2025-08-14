Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Kézdivásárhelyen működik a járóbeteg-rendelő, készül az új parkoló

2025. augusztus 14., csütörtök, Közélet

Tegnap leöntötték az első rend aszfaltot a kézdivásárhelyi kórház új, a város viszonylatában tekintélyesnek számító parkolójában. Ezzel egy időben úgy lehet tekinteni, hogy a járóbeteg-rendelő teljes egészében működőképes.

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

Tegnap nagy volt a sürgés-forgás a kézdivásárhelyi kórház régi-új bejáratánál: egyrészt az újonnan kialakított parkoló aszfaltozása zajlott, másrészt a kertészet munkatársai dolgoztak a zöldövezet kialakításán.

Évek óta első alkalom, hogy kedvező helyről közelíthető meg az egészségügyi intézmény: elkészült és 99 százalékban működik az új járóbeteg-rendelő is, így a kórház most már nem a Gyárak, hanem a Vasút utcából elérhető, ez különösen jó hír az idősek számára. A kórház úgymond új bejárata (a Gyárak utcából) csak a beszállítókat és a mentőket szolgálja ki – tudtuk meg Canea-Kocsis András kórházmenedzsertől, aki hangsúlyozta: a járóbeteg-rendelőbe csak és kimondottan a Vasút utca felől lehet bejutni, a kórház területéről nincs átjárás.

Az új, Vasút utcai parkoló egyrészt a járóbeteg-rendelőt felkeresőket szolgálja ki, de ugyanakkor a látogatók számára is korszerű, részben parkosított felületet kínál, ezt az önkormányzat önerőből valósította meg, miután lebontottak pár régi, salétrom által felemésztett épületet.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-14 08:00 Cikk megjelenítése: 1130 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1136
szavazógép
2025-08-14: Közélet - Bedő Zoltán:

Nemcsak együtt élnek, hanem egymásért is (Angyalos)

A Gidófalva községhez tartozó Angyaloson megértették: a kultúrának közösségépítő és közösségmegtartó ereje van, ezért éveken keresztül küzdöttek állhatatosan, hogy az alig 649 lelket számláló településnek ismét művelődési háza legyen. Kitartásuk meghozta gyümölcsét, augusztus 10-én sor kerülhetett az épület alapkövének ünnepélyes letételére. 
2025-08-14: Sport - :

Tizenegyespárbaj után nyert a Paris-Saint Germain (Labdarúgás, európai Szuperkupa)

A Paris Saint-Germain nyerte az európai Szuperkupát: a Bajnokok Ligájában címvédő francia együttes kétgólos hátrányból 2–2-re egyenlített a rendes játékidő hajrájában, majd tizenegyespárbaj után 4–3-ra felülmúlta az Európa-ligában győztes Tottenham Hotspur csapatát az udinei Stadio Friuliban.
rel="noreferrer"