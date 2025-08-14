Kézdivásárhelyen működik a járóbeteg-rendelő, készül az új parkoló

Tegnap leöntötték az első rend aszfaltot a kézdivásárhelyi kórház új, a város viszonylatában tekintélyesnek számító parkolójában. Ezzel egy időben úgy lehet tekinteni, hogy a járóbeteg-rendelő teljes egészében működőképes.

Tegnap nagy volt a sürgés-forgás a kézdivásárhelyi kórház régi-új bejáratánál: egyrészt az újonnan kialakított parkoló aszfaltozása zajlott, másrészt a kertészet munkatársai dolgoztak a zöldövezet kialakításán.

Évek óta első alkalom, hogy kedvező helyről közelíthető meg az egészségügyi intézmény: elkészült és 99 százalékban működik az új járóbeteg-rendelő is, így a kórház most már nem a Gyárak, hanem a Vasút utcából elérhető, ez különösen jó hír az idősek számára. A kórház úgymond új bejárata (a Gyárak utcából) csak a beszállítókat és a mentőket szolgálja ki – tudtuk meg Canea-Kocsis András kórházmenedzsertől, aki hangsúlyozta: a járóbeteg-rendelőbe csak és kimondottan a Vasút utca felől lehet bejutni, a kórház területéről nincs átjárás.

Az új, Vasút utcai parkoló egyrészt a járóbeteg-rendelőt felkeresőket szolgálja ki, de ugyanakkor a látogatók számára is korszerű, részben parkosított felületet kínál, ezt az önkormányzat önerőből valósította meg, miután lebontottak pár régi, salétrom által felemésztett épületet.