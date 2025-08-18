A román férfi kosárlabda-válogatott szombaton 86–66-ra kikapott a magyar csapattól Szolnokon a világbajnoki előselejtező harmadik fordulójában, azonban Mihai Silvășan együttese már korábban biztosította továbbjutását a csoportból. Románia és Magyarország novemberben kezdheti meg a kvalifikációs sorozatot: előbbi várhatóan Franciaország, Belgium és Finnország, utóbbi pedig Görögország, Montenegró és Portugália ellen játszhat.

Gasper Okorn szövetségi kapitány megfiatalított alakulata – amely a sorozat nyitányán 76–64-re kikapott Romániában – a kiegyenlített első félidő után a harmadik negyedben állva hagyta riválisát, magabiztosan nyerte a szakaszt (26–5), majd az utolsó felvonásban jól gazdálkodott előnyével. A magyar együttes így nem csupán visszavágott román vetélytársának, hanem az egymás elleni mérleget is a maga javára fordította, ami azt jelenti, ha szerdán nyernek a nyeretlenül biztosan csoportutolsó Észak-Macedónia vendégeként, akkor elsőként jutnak tovább.

A sepsiszentgyörgyi Kuti Nándor ezúttal is a román válogatott alapembere volt, kulcsszerepet játszott abban, hogy a Mihai Silvășan irányította gárda sikerrel vette a világbajnoki előselejtezőt. A 28 éves kosárlabdázó mind a négy mérkőzésen lehetőséget kapott, ezeken összesen közel 100 percet töltött a pályán, 29 pontot szerzett, 11 lepattanót gyűjtött és kiosztott 17 asszisztot. Az irányítóként és dobóhátvédként is bevethető játékos az előző idényben a Bukaresti Dinamo mezében 38 találkozón szerepelt a Nemzeti Ligában, átlagban 28 percet töltött a parketten, 9,2 pont, 3,8 lepattanó és 2,9 assziszt szerepelt a neve mellett a statisztikában.

Kuti Nándor a júniust és a júliust Ausztráliában töltötte, ahol a másodosztályú bajnokságban érdekelt Southern Districts Spartans alakulatában lépett pályára. Korábbi csapattársa, Kyle Adnam meghívására fogadta el a kihívást, hogy új tapasztalatokat szerezzen és kilépjen a komfortzónájából. Nyolc meccsen átlagban 35,1 percet játszott, 12 pontot jegyzett, 6,1 lepattanót gyűjtött és 3,5 asszisztot szorgoskodott össze. Ősszel ismét a bukaresti klubnál folytatja pályafutását, amellyel célja, hogy kiharcolják a felsőházi rájátszásba jutást az évről évre egyre erősödő román pontvadászatban.

Az E-csoport állása: 1. Románia 7 pont, 2. Magyarország 5 pont, 3. Észak-Macedónia 3 pont. (miska)