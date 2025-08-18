A Ciucaș-hegységben található Cheia rövid időre az extrém sportok „fővárosává” vált, hiszen szombaton ott rendezték meg a 2025-ös Enduro MTB országos bajnokságot, a Red Mountain Enduro versenyt. A sárban és porban zajló erőpróba rengeteg adrenalinlöketet hozott, a négy rendkívül technikás pálya pedig komoly kihívás elé állította a hegyi-kerékpározókat. A viadalra több mint 220-an neveztek, a mezőnyben pedig ott volt a sepsiszentgyörgyi Show Time SK öt versenyzője is.

A klub legfiatalabb indulója az U17-es korosztályban versenyző Sergiu Forsea volt, aki 20:24 perc alatt teljesítette a távot, ezzel bajnoki ezüstérmet szerzett. „Kemény verseny volt, minden méteren éreztem a fáradtságot. Volt egy nehéz pillanatom is, amikor elestem, de folytatni tudtam. Nem volt bonyolult a stratégiám, csak arra törekedtem, hogy minden alkalommal a lehető legjobban nyomjam. Az elmúlt két hétben intenzíven edzettem, és ez segített, hogy koncentrált maradjak. Nagyon örülök a második helynek, és hosszú távon szeretnék a világbajnokságon versenyezni” – nyilatkozta Forsea.

A 19 év alattiak között tekerő Eduard Bodo szintén második lett (21:10 perc), míg csapattársa, Noris Cruz Sălăjan harmadikként ért célba (22:13 perc). A hölgyek között is termett babér a megyeszékhelyieknek: Alexa Rusu (24:55 perc) az Elit, míg Emeralida Toma (29:02) a Master 1 kategóriában állhatott fel a dobogó második fokára. „Ez egy kemény és nagyon technikás verseny volt, ahol minden hiba sokba kerülhetett. Sportolóink kiválóan teljesítettek, és bebizonyították, hogy bár fiatal a csapatunk, képesek vagyunk egyenrangúan küzdeni az ország legjobbjaival. Rendkívül elégedett vagyok az egész csapattal” – mondta Constantin Toma, a Show Time SK hegyikerékpáros szakosztályának vezetője. (t)