A sepsiszentgyörgyi Fitness Tribe augusztus 1-jén mentorprogram-sorozatot indított, amelynek célja, hogy inspirálja a mozgás iránt érdeklődő kezdőket, és befogadó közösségben segítse őket az első lépések megtételében. A tevékenység a tapasztalt futók bevonásával támogató és motiváló környezetet teremt mindenki számára.

A kezdeményezés két fő eseménysorozatból áll, amelyek a futás iránti szenvedélyt és a közösségépítést helyezik a középpontba. „Az első 21 lépés a mozgás felé” egy 21 napos kihívás, amely augusztus 29-ig minden munkanapon reggel 6-kor várja azokat, akik szeretnének egy futási szokást kialakítani és három héten keresztül kitartóan mozogni. A program kimondottan a mozgásba most belevágóknak nyújt támogatást. „Lépésről lépésre, veled együtt!” – folytatódnak a heti rendszeres, mentorok által vezetett futások. Kedden és csütörtökön 19 órakor, szombaton pedig 8-kor várják az érdeklődőket, ugyanakkor a különböző tempójú csoportok mellett egy gyors iramú gyaloglócsapat is működik, így mindenki megtalálja a számára ideális ritmust.

Az eseményt szakmai workshop egészíti ki, amelynek célja a futással kapcsolatos ismeretek elmélyítése: kedden 18 órakor Vlad Jegan, a Trail Running Academy ultrafutóedzője tart előadást az Isabella Boutique Hotelben Bevezetés a futásba címmel, ahol a résztvevők az alapokkal és a hatékony felkészülés titkaival ismerkedhetnek meg. A Fitness Tribe a mentorprogrammal egy olyan közösséget épít, ahol mindenki szerepet kap, a kezdők megteszik az első lépéseket, a tapasztaltak pedig pártfogóként támogatják őket. A szervezők kiemelték: a segítség létfontosságú ahhoz, hogy a mozgás örömét minél többen megtapasztalhassák, és mindezt a Xiaomi Románia és a 321sport bukaresti futóklub hozzájárulásával valósítják meg. (miska)