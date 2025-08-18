Első hazai mérkőzésére készül a másodosztályú labdarúgó-bajnokságban a nyeretlen Sepsi OSK, amely a harmadik fordulóban a Vajdahunyadi Corvinul ellen játszik rangadót a Sepsi Duna Arénában. A ma 17 órakor kezdődő találkozót a Digi Sport 1 és a Prima Sport 1 élőben közvetíti. Az izgalmasnak ígérkező összecsapást George Găman vezeti.

Az élvonalba jutásra legfőbb esélyesnek tartott sepsiszentgyörgyi csapat az első két fordulóban csak két pontot gyűjtött, miután a Chindia Târgoviște és az FC Metalul Buzău vendégeként is döntetlent játszott, így a piros-fehér mezes gárda jelenleg a tizenhatodik a rangsorban. Az első győzelmére hajtó háromszéki együttest az elmúlt időszakban nem kímélték a sérülések, de Dimitri Oberlin és Marian Drăghiceanu felépült, így ismét pályára léphetnek, ellenben Dino Skorup és Nicolae Păun játékára továbbra sem számíthat Ovidiu Burcă vezetőedző, ugyanakkor a keresztszalag-szakadás miatt megműtött F­jér Béla jövő tavaszig nem lesz bevethető.

A Florin Maxim irányította Vajdahunyad a pontvadászat első körében gól nélkül remizett a Marosvásárhelyi ASA otthonában, aztán saját közönsége előtt szoros küzdelmet követően győzött a Chindia Târgoviște ellen, ezáltal a táblázat nyolcadik helyéről várja a folytatást. A székelyföldi és a Hunyad megyei alakulat története során másodszor találkozik, először 2023 októberében néztek farkasszemet, akkor a Sepsi OSK hatalmas meglepetésre vereséget szenvedett a Román Kupa csoportkörében, a kiírás végén pedig a Corvinul emelhette magasba a serleget.

„Örülünk, hogy végre itthon játszhatunk, a sorsolás nem kedvezett nekünk, mivel a bajnokságot két idegenbeli meccsel kezdtük. Tisztában vagyunk azzal, hogy egyáltalán nem lesz könnyű az első hazai mérkőzésünk, főleg úgy, hogy az előző fordulóban a teljesítményünk hagyott némi kívánnivalót maga után. Kielemeztük és javítottuk a hibákat, remélem, mindez majd a pályán is megmutatkozik. Kiváló hír, hogy az eddig sérüléssel bajlódók közül ketten visszatérnek, ami számunkra hatalmas segítség lehet, különösen támadásban. A nyáron sokat változott a keretünk, ezért továbbra is türelemre van szükségünk, mert több idő kell ahhoz, hogy összeszokjunk. A Corvinul a román labdarúgás egyik legnagyobb meglepetését okozta azzal, hogy másodosztályú alakulatként kupagyőzelmet ünnepelhetett. Az ellenfelünk hozzánk képest homogénebb, ugyanis a vezetőedző régóta együtt dolgozik a játékosok többségével” – mondta Ovidiu Burcă.

Dani Iglesias úgy véli, az első hazai mérkőzésük nagyon nehéz lesz, mivel egy kiváló együttessel játszanak, amely két évvel ezelőtt megnyerte a Román Kupát. A spanyol futballista szerint, ha sikerül úgy játszaniuk, ahogy szeretnének, illetve megvalósítják mindazt, amit az edzéseken gyakoroltak, akkor nyerhetnek. A 30 éves középpályás várta már, hogy saját közönségük előtt szerepeljenek, bízik benne, hogy a találkozó végén együtt örülhetnek a három pontnak. Kiemelte, a bajnokság kiegyenlített, többen a feljutást tűzték ki célul, azonban azt gondolja, hogy a Sepsi OSK erre a legesélyesebb, ezt pedig a pályán kell bizonyítaniuk.

Eredmények, harmadik forduló: Nagyváradi FC Bihar–Újszentesi SK 3–2, CSM Slatina–FC Metalul Buzău 2–3, CS Afumați–FC Voluntari 0–1, Resicabányai CSM–FC Câmpulung Muscel 7–0, Marosvásárhelyi ASA–Szatmárnémeti Olimpia 4–0, Chindia Târgoviște–Sellenberki SK 3–1, CS Dinamo Bukarest–Bukaresti Steaua 0–0, CS Tunari–FC Bacău 1–2, Concordia Chiajna–Ceahlăul Piatra Neamț 8–0. A Jászvásári Poli–Gloria Beszterce mérkőzést kedden 19 órától rendezik.