Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Hírsaláta

2025. augusztus 18., hétfő, Belföld

KÖZEL EGYMILLIÓ EURÓT KÖVETELNEK IOHANNISTÓL. Büntetőkamatostul hajtaná be az országos adóhatóság (ANAF) Klaus Iohannison és a feleségén azt a jövedelmet, amelyet egy illetéktelenül birtokolt nagyszebeni ingatlan haszonélvezeti joga révén szereztek. Egybehangzó sajtóforrások szerint az adóhatóság már kiküldte a hivatalos felszólítást a volt államelnöknek: abban 4,7 millió lej kifizetésére kötelezik, különben végrehajtó elé viszik az ügyet.

  • A Iohannis házaspár egy Duna-deltai kiránduláson 2023 nyarán. Fotó: Facebook / Klaus Iohannis
    A Iohannis házaspár egy Duna-deltai kiránduláson 2023 nyarán. Fotó: Facebook / Klaus Iohannis

A „benyújtott számla” a Nicolae Bălcescu utca 29. szám alatti ingatlan bérbeadásából származó bevételeket és a büntetőkamatot is tartalmazza, emiatt ugrott meg a korábban emlegetett 260 ezer euróról közel egymillió euróra. Az összeget független szakértő állapította meg. Ez az az ingatlan, amelynek a tulajdonrészét a Iohannis házaspár 3200 dollárért vásárolta meg 1999-ben, földszintjét pedig bérbe adta a Raiffeisen Banknak; egészen 2016-ig jövedelmük származott belőle (három másik házat vettek a befolyt pénzből, amelyeket szintén bérbe adtak). A tulajdonjogot 2015 novemberében veszítették el – a brassói táblabíróság jogerős ítélete megsemmisítette az örökösödési bizonyítványt és Iohanissék adásvételi szerződését is, az ingatlan tulajdonjoga pedig visszaszállt az államra –, majd öt hónappal később a telekkönyvi nyilvántartásból is törölték őket. 2016-ban Iohannis azt mondta, hogy az öthavi bérleti díjat (25 ezer eurót) átutalta az adóhatóságnak. Az már évek óta próbálta behajtani a jogtalanul szerzett pénzt, ám eddig az elnöki házaspárhoz közel álló személy által indított perek megakadályozták ebben. (Maszol)

NYARALNI IS LEHET VESZÉLYES. Meghalt szombaton egy 35 éves férfi a tengerparti Jupiter üdülőtelepen, további négy személy, köztük két gyermek pedig szintén majdnem megfulladt, a turisták alkotta élőlánccal sikerült kimenteni őket a hullámokból – írta az Antena 3 CNN; a Ziua de Constanța videót is közzétett a mentési kísérletről. Neptun üdülőtelepen szintén többször be kellett avatkozniuk a vízimentőknek, ugyanis többen fürödtek – a veszélyre figyelmeztető vörös zászlót figyelmen kívül hagyva. A szezon kezdete óta már többen életüket vesztették a Fekete-tenger romániai szakaszán. ♦ A Radnai-havasokból szombatról vasárnapra virradó éjjel kilenc gyermeket és két felnőttet hoztak le a hegyimentők. A kiskorúak kísérő nélkül indultak el, a két felnőtt csak útközben találkozott velük, és vissza akarta fordítani őket egy nehéz útvonalról, írta a News.ro; az erdőben érték utol őket, ahol eltévedtek. A felnőttek vezetésével a csapat egy tisztáson állt meg, itt találták meg őket a hegyimentők. Az egyik felnőtt meg is sérült.  (Transtelex)

EGYNAPI MUNKÁÉRT IS JÁR NYUGDÍJ. Kereken 1 lejes nyugdíjat kap havonta az a személy, aki egy napot dolgozott hivatalosan életében. Az nem derül ki, hogy mit, és hogy miből él, csak az, hogy övé a legkisebb nyugdíj Temes megyében. A legnagyobb speciális nyugdíjat, havi 46 267 lejt egy volt pilóta kapja, a legnagyobb befizetésalapú juttatást, havi 33 905 lejt egy, a magánszektorból nyugdíjba vonult személy. Temes megyében közel 154 ezer közrendű és 299 speciális nyugdíjas él. (Ziare.com)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-18 08:00 Cikk megjelenítése: 513 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1163
szavazógép
2025-08-18: Belföld - :

Nicușor Dan: Oroszországnak a béke útjára kell lépnie

Oroszországnak világosan el kell köteleznie magát a béke útján, és le kell állítani a civilek, a civil infrastruktúra elleni támadásokat – hangsúlyozta Nicușor Dan az alaszkai csúcstalálkozóra reagálva.
2025-08-18: Belföld - :

Új intézkedéscsomagok jönnek

Nincs más megoldás – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök a kormány Facebook-oldalára tegnap feltett videóüzenetben, amelyben azt közölte: a következő időszakban új intézkedéscsomagokat fogadnak el az ország reformja érdekében.
rel="noreferrer"