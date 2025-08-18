KÖZEL EGYMILLIÓ EURÓT KÖVETELNEK IOHANNISTÓL. Büntetőkamatostul hajtaná be az országos adóhatóság (ANAF) Klaus Iohannison és a feleségén azt a jövedelmet, amelyet egy illetéktelenül birtokolt nagyszebeni ingatlan haszonélvezeti joga révén szereztek. Egybehangzó sajtóforrások szerint az adóhatóság már kiküldte a hivatalos felszólítást a volt államelnöknek: abban 4,7 millió lej kifizetésére kötelezik, különben végrehajtó elé viszik az ügyet.

A „benyújtott számla” a Nicolae Bălcescu utca 29. szám alatti ingatlan bérbeadásából származó bevételeket és a büntetőkamatot is tartalmazza, emiatt ugrott meg a korábban emlegetett 260 ezer euróról közel egymillió euróra. Az összeget független szakértő állapította meg. Ez az az ingatlan, amelynek a tulajdonrészét a Iohannis házaspár 3200 dollárért vásárolta meg 1999-ben, földszintjét pedig bérbe adta a Raiffeisen Banknak; egészen 2016-ig jövedelmük származott belőle (három másik házat vettek a befolyt pénzből, amelyeket szintén bérbe adtak). A tulajdonjogot 2015 novemberében veszítették el – a brassói táblabíróság jogerős ítélete megsemmisítette az örökösödési bizonyítványt és Iohanissék adásvételi szerződését is, az ingatlan tulajdonjoga pedig visszaszállt az államra –, majd öt hónappal később a telekkönyvi nyilvántartásból is törölték őket. 2016-ban Iohannis azt mondta, hogy az öthavi bérleti díjat (25 ezer eurót) átutalta az adóhatóságnak. Az már évek óta próbálta behajtani a jogtalanul szerzett pénzt, ám eddig az elnöki házaspárhoz közel álló személy által indított perek megakadályozták ebben. (Maszol)

NYARALNI IS LEHET VESZÉLYES. Meghalt szombaton egy 35 éves férfi a tengerparti Jupiter üdülőtelepen, további négy személy, köztük két gyermek pedig szintén majdnem megfulladt, a turisták alkotta élőlánccal sikerült kimenteni őket a hullámokból – írta az Antena 3 CNN; a Ziua de Constanța videót is közzétett a mentési kísérletről. Neptun üdülőtelepen szintén többször be kellett avatkozniuk a vízimentőknek, ugyanis többen fürödtek – a veszélyre figyelmeztető vörös zászlót figyelmen kívül hagyva. A szezon kezdete óta már többen életüket vesztették a Fekete-tenger romániai szakaszán. ♦ A Radnai-havasokból szombatról vasárnapra virradó éjjel kilenc gyermeket és két felnőttet hoztak le a hegyimentők. A kiskorúak kísérő nélkül indultak el, a két felnőtt csak útközben találkozott velük, és vissza akarta fordítani őket egy nehéz útvonalról, írta a News.ro; az erdőben érték utol őket, ahol eltévedtek. A felnőttek vezetésével a csapat egy tisztáson állt meg, itt találták meg őket a hegyimentők. Az egyik felnőtt meg is sérült. (Transtelex)

EGYNAPI MUNKÁÉRT IS JÁR NYUGDÍJ. Kereken 1 lejes nyugdíjat kap havonta az a személy, aki egy napot dolgozott hivatalosan életében. Az nem derül ki, hogy mit, és hogy miből él, csak az, hogy övé a legkisebb nyugdíj Temes megyében. A legnagyobb speciális nyugdíjat, havi 46 267 lejt egy volt pilóta kapja, a legnagyobb befizetésalapú juttatást, havi 33 905 lejt egy, a magánszektorból nyugdíjba vonult személy. Temes megyében közel 154 ezer közrendű és 299 speciális nyugdíjas él. (Ziare.com)