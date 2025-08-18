Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Új intézkedéscsomagok jönnek

2025. augusztus 18., hétfő, Belföld

Nincs más megoldás – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök a kormány Facebook-oldalára tegnap feltett videóüzenetben, amelyben azt közölte: a következő időszakban új intézkedéscsomagokat fogadnak el az ország reformja érdekében.

  • Ilie Bolojan kormányfő: nincs más megoldás. Fotó: Facebook / Guvernul României
    Ilie Bolojan kormányfő: nincs más megoldás. Fotó: Facebook / Guvernul României

Hangsúlyozta: ha nem fogadják el ezeket az intézkedéseket, az lesz a vélekedés, hogy a koalíció nem tudja helyrehozni a dolgokat; ha egyik-másik területen meghátrálnak, az ország visszatér abba a helyzetbe, amelyben volt, és ezzel a politikai erők is tisztában vannak. „Tisztelt kollégák, meg kell valósítanunk a reformokat. Senkinek sem öröm ilyen intézkedéseket hozni. Nem lehet könnyű szívvel meghozni ezeket. (...) Számomra ez nem volt kényelmes helyzet, mert már tavaly rájöttem, hogy merre tart Románia. Ez az igazság. Jobb, ha elmondjuk az embereknek az igazat, hogy ne keltsünk bennük olyan elvárásokat, amelyeket nem tudunk teljesíteni” – fogalmazott a kormányfő, aki szerint fontos, hogy a bizonyos pozíciókban lévő közszereplők „megtegyék a helyes dolgokat” a közösségért, az ország lakosságáért.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-18 08:00 Cikk megjelenítése: 309 Olvasóink értékelése: 4.2 Szavazatok száma: 5
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1163
szavazógép
2025-08-18: Belföld - :

Hírsaláta

KÖZEL EGYMILLIÓ EURÓT KÖVETELNEK IOHANNISTÓL. Büntetőkamatostul hajtaná be az országos adóhatóság (ANAF) Klaus Iohannison és a feleségén azt a jövedelmet, amelyet egy illetéktelenül birtokolt nagyszebeni ingatlan haszonélvezeti joga révén szereztek. Egybehangzó sajtóforrások szerint az adóhatóság már kiküldte a hivatalos felszólítást a volt államelnöknek: abban 4,7 millió lej kifizetésére kötelezik, különben végrehajtó elé viszik az ügyet.
2025-08-18: Belföld - :

Megerősítették Románia besorolását

Megerősítette Románia hosszú futamidejű, devizára denominált szuverén kötelezettségeinek BBB-besorolását a Fitch Ratings.
rel="noreferrer"