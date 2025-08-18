Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Ősszel lehet ivóvizük

2025. augusztus 18., hétfő, Belföld

Megkezdődött a sótalanító berendezések beszerzési eljárása azon Maros megyei települések számára, ahol a május végén bekövetkezett parajdi bányaszerencsétlenség óta nincs ivóvíz.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

A kormány július közepén utalt ki 17,8 millió lejt a dicsőszentmártoni, gyulakutai és küküllőszéplaki vízszolgáltatónak, ezek ugyanis a Kis-Küküllő vizének rendkívül magas sókoncentrációja miatt két hónapja nem tudnak ivóvizet biztosítani 21 folyó menti település több tízezer lakosának. Dicsőszentmárton polgármestere, Sorin Megheșan reményei szerint legkésőbb egy hónap múlva aláírhatják a kivitelezési szerződést. A 30 ezer lakosú városban a Kis-Küküllőn június elején történt ökológiai katasztrófa óta egyetlen napon, július 18-án tudtak vezetékes ivóvizet biztosítani a lakosságnak.

