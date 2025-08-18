Megerősítették Románia besorolását

A New York-i székhelyű nemzetközi hitelminősítő fenntartotta a negatív kilátásokat is. Július végén a Standard & Poor’s is megerősítette Románia minősítését a befektetésre ajánlott legalsó kategóriában. A döntés indoklásában a Fitch Ratings kiemelte, hogy Románia az Európai Unió tagállama, ami pozitívan befolyásolja a tőkebeáramlást és a megítélést a nemzetközi pénzpiacon; a negatív kilátások a hatalmas költségvetési hiányt és a gyors ütemben növekvő államadósságot tükrözik. A hitelminősítő felhívja a figyelmet a kormány által foganatosított, illetve bejelentett, az államháztartás konszolidációját célzó megszorító intézkedések gerjesztette feszültségekre is.