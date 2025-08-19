Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Nő a napelemparkok kapacitása

2025. augusztus 19., kedd, Belföld

A 2025-ben átadott beruházásoknak köszönhetően a romániai napelemparkok beépített kapacitása 2765,82 megawattra (MW) nőtt, miközben a széntüzelésű erőművek termelési kapacitása 2762,20 MW, a gázerőműveké pedig 2744,66 MW maradt – írta az economica.net az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) adatai alapján.

Megjegyezték, hogy ebben az értékben nincs benne a több mint 200 ezer romániai termelő-fogyasztónál – magánszemélyeknél, cégeknél és intézményeknél – kiépített 2726 MW, amellyel megtermelt villamos energia egy részét betáplálják az országos hálózatba. A napelemparkok jelenleg Románia harmadik legnagyobb energiaforrását adják a vízerőművek (6687,92 MW) és a szélturbinák (3092,30 MW) után.

Hozzászólások
