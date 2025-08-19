Leépítés, bércsökkentés

A szakértői állások 10 százalékos és az adminisztratív állások 30 százalékos csökkentésére kötelezi egy tegnap közvitára bocsátott törvénytervezet az Országos Energiaszabályozó Hatóságot (ANRE), a Pénzügyi Felügyeleti Hatóságot (ASF) és az Országos Távközlési Hatóságot (ANCOM).

A kormányfőtitkárság holnapján közzétett jogszabályjavaslat szerint a három állami intézmény vezetőségének szeptember 30-ig kell bemutatnia megújított tisztségjegyzékét és szervezeti felépítését. A tervezet szerint az ANRE, az ASF és az ANCOM alkalmazottainak bére/juttatása 30 százalékkal csökken a július elsejei szinthez képest. Az előírás érvényes a három intézmény vezetőtestületének tagjaira is.