Alaszkai randevú

A Trump és Putyin közötti alaszkai nagy találkozás után – mivel a két nagyfőnök beszédéből még a szakértők sem hallottak ki semmi lényegeset – sokan inkább a testbeszédükből próbáltak olvasni. Pedig Trump azt mondta, hogy „nagy haladást értek el”, de beismerte, hogy nincs semmiféle egyezség, és okosan megmondta azt is, hogy akkor lesz egyezség, ha egyezségre jutnak, közben pedig azt állította, hogy 10-es osztályzatú találkozó volt.

Putyin Alaszkába, Anchorage-be érkezésekor úgy tűnt, mintha két boldog barát találkozott volna. A nagy államfőknek kijáró vörös szőnyeget terítettek Putyin elé, akit Trump tapssal fogadott és vállon veregetett érkezésekor, mert ezzel állítólag a maga oldalára akarta állítani. Meg is autókáztatta saját kocsiján, pedig Putyin autója is ott volt. De aztán Trump a tárgyalások befejezése után kiábrándultnak tűnt. Azt nyilatkozta a baráti (vagyis Trump-párti) Fox News televíziónak: ő és Vlagyimir Putyin „nagyjából” megegyeztek abban, hogy Ukrajna a háborút be tudná fejezni területcserékkel és az Egyesült Államok nyújtotta egyfajta biztonsági garanciákkal. „Sok tekintetben egyetértünk – mondta –, és elég közel vagyunk a végéhez (a tárgyalásoknak), és Ukrajnának is egyet kell értenie.” „Putyin erős alak, és kemény, mint a franc” – állította, de van egy-két kulcsfontosságú dolog, ami felett egyelőre nem sikerült dűlőre jutniuk.

Putyin sikerének könyvelik el sokan a mostani találkozót, és azt mondják, hogy azért győzött-forma, mert Trump egyáltalán leállt tárgyalni egy háborús bűnössel, és nagy vezetőhöz méltóan fogadták, míg Európában sok országban letartóztatnák, ha betenné oda a lábát.

Az elején még attól féltem, nehogy valami baj történjen, netán tőrbe csalják Putyint, mert repülőgépét amerikai vadászgépek (F–35-ös, F–22-es) és egy B2-es bombázó követte. Ezek bizony lelőhették volna az orosz elnök gépét. De Putyin is fel volt készülve, mert a kíséretében levő egyik emberénél ott volt a nukleáris bombák indítótáskája biztos, ami biztos alapon. Biztosan azért, hogy ha netán szorul a kapca, kéznél legyen és tudjon ellentámadásba lendülni. Szerencsére semmi ilyen jellegű incidens nem történt, de láthatjuk, hogy mindig kéznél van egy atomháború kitörésének lehetősége, amelynek elindítása egy félreértés miatt is bekövetkezhet, vagy például, ha netán rosszul alszik az egyik nagyhatalom vezetője, rosszat álmodik, vagy – mint régen a királyoknak – álomfejtője azt tanácsolja neki, hogy háborúzzon egyet.

De Orbán Viktor azt mondta a találkozó után, hogy: „A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt.” (Ámen!)

Sajnos, a megbeszélést követő munkaebédet törölték a programból, így a két vezér nem tudott egymás kedvenc italából inni. Trump vodkával, Putyin whiskyvel nem tudott koccintani, pedig közben elszívhatták volna a békepipát, az igaz, hogy arra Zelenszkijt is meg kellett volna hívni, mert végül is a keserű poharat neki kell kiinnia.

A szenátusban épp ellenzékben lévő demokraták vezetője, Chuck Schumer azt nyilatkozta: „Ma Donald Trump piros szőnyeget terített az önkényes, gyilkos Vlagyimir Putyinnak, és ez az egész nem diplomácia, csak színjáték volt.” Putyin különben azt mondta, hogy ha Trump lett volna az előző elnök, nem lett volna háború, aztán megköszönte a meghívást, és reméli, hogy következőkor Moszkvában találkozhatnak. Trump is azt szeretné, ha legközelebb hármasban találkoznának Zelenszkijjel, aki nagyon félt a feje fölött hozott döntésektől.

Haladás, hogy már mindenki egyenesen békét akar, és nem tűzszünetet. A végén béke lesz, de közben lőni fognak. Trump azt szeretné látni, hogy nem halnak meg emberek Ukrajnában, véget érjen a háború, és úgy érzi, az orosz elnök is ezt szeretné. Az egy kicsit gond, hogy az ukránok azt szeretnék, ha kivernék az oroszokat, az oroszok meg azt, ha legyőznék az ukránokat, és ez sajnos egyszerre nem lehetséges. Ezért folytatódik a több mint három éve tartó háború. Európában voltak hosszabb háborúk is. Például a százéves háború, amely 116 évig tartott Anglia és Franciaország között (1337–1453), és lám, 572 év után most milyen jóban van a két ország. Az orosz–ukrán háború is eltarthat még egy ideig, de aztán, ha a két ország békét köt, jó viszonyban lehetnek ők is, mint a franciák az angolokkal.

