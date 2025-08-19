KÃ©t Ãºj jÃ¡rat indÃtÃ¡sÃ¡t jelentette be Facebook-oldalÃ¡n a vidombÃ¡ki repÃ¼lÅ‘tÃ©r: oktÃ³ber 28-Ã¡tÃ³l MilÃ¡nÃ³ba, 2026. januÃ¡r 27-Ã©tÅ‘l pedig RÃ³mÃ¡ba is el lehet repÃ¼lni a BarcasÃ¡gbÃ³l rendszeres Wizz Air-jÃ¡rattal, mÃ©gpedig mindkÃ©t olaszorszÃ¡gi vÃ¡rosba hetente hÃ¡romszor (keddi, csÃ¼tÃ¶rtÃ¶ki Ã©s szombati napokon).
Ezzel a kÃ©t Ãºj Ãºtvonallal jÃ¶vÅ‘ tavaszig meghÃ¡romszorozÃ³dik a repÃ¼lÅ‘jÃ¡ratok szÃ¡ma a szomszÃ©dban: a jelenleg is mÅ±kÃ¶dÅ‘ budapesti, dortmundi Ã©s londoni jÃ¡rat mellÃ© szeptember vÃ©gÃ©tÅ‘l mÃ¡rcius vÃ©gÃ©ig tovÃ¡bbi hat jÃ¡rat sorakozik fel, elÅ‘bb a nÃ¡polyi, majd a nÃ¼rnbergi, memmingeni Ã©s a milÃ¡nÃ³i, jÃ¶vÅ‘ Ã©v elejÃ©n pedig a rÃ³mai Ã©s a katowicei. A repÃ¼lÅ‘tÃ©r kÃ¶zlÃ©se szerint mind a kilenc jÃ¡ratra lehet mÃ¡r jegyet vÃ¡ltani. (demeter)