Vámosok bíróság előtt

A vádhatóság közlése szerint mindkét nő a Brassói Regionális Vámigazgatóság alkalmazottja, múlt év szeptemberében egy be nem jelentett ellenőrzés során több terméket lefoglaltak és magukkal vittek egy vállalkozás boltjából. Az áru egy részét nem vezették be a jegyzőkönyvbe, nem is fizették ki a termékek ellenértékét, hanem megtartották azokat. Ezzel közel 11 ezer lej kárt okoztak a cégnek. Az ügyészek továbbá megállapították, hogy szintén tavaly októberben a két hivatalnok egy másik vállalkozástól – szintén egy ellenőrzés során – több terméket kapott és fogadott el, ezeket sem vezették be a helyszíni vizsgálat hivatalos okirataiba, de nem is fizettek azokért. Az ügyészség nem közölte a károsultak nevét, ám a bíróságok portálján a Kovászna Megyei Törvényszék ügyei között, az alapfokú büntetőeljárásról szóló tájékoztatóból kiderül, hogy egy sepsiszentgyörgyi, ruházati cikkeket és lábbelit forgalmazó vállalkozásról van szó. Az ügyben szereplő másik vállalkozásról nem közöltek részleteket, és a bíróságok portálján sem jelennek meg. Az ügyészség múlt hónapban emelt vádat a két hivatalnok ellen, zárolták mindkettő vagyonát. A büntetőperbe, melyet alapfokon a háromszéki törvényszék tárgyal, belépett a sepsiszentgyörgyi vállalkozás is. A 18 ezer lej anyagi kártérítés mellett a cégtulajdonosok, valamint az ellenőrzés során jelen lévő elárusító fejenként huszonötezer lej erkölcsi kártérítést követel. Az ügyben még nem volt érdemi tárgyalás. A két vádlott tette korrupciónak minősül. (ndi)