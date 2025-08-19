HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

HÃ©tvÃ©ge fÃ©lszÃ¡z bevetÃ©ssel

2025. augusztus 19., kedd, KÃ¶zÃ©let

Mintegy fÃ©lszÃ¡z bevetÃ©sen vettek rÃ©szt augusztus 15â€“ 17. kÃ¶zÃ¶tt a megyei sÃ¼rgÅ‘ssÃ©gi felÃ¼gyelÅ‘sÃ©g kÃ©szenlÃ©ti csapatai, akiket egyebek kÃ¶zt tÅ±zhÃ¶z Ã©s balesethez is riasztottÃ¡k â€“ derÃ¼lt ki az intÃ©zmÃ©ny hÃ©tvÃ©gi tevÃ©kenysÃ©gÃ©nek Ã¶sszefoglalÃ³jÃ¡bÃ³l.

  • FotÃ³: Facebook / IGSU
    FotÃ³: Facebook / IGSU

A SMURD-rohammentÅ‘k beavatkozÃ¡sÃ¡ra 39 alkalommal volt szÃ¼ksÃ©g, Å‘k elsÅ‘segÃ©lyt biztosÃ­tottak, a tÅ±zoltÃ³k egyebek mellett nyolc kÃ¶zÃºti balesetnÃ©l segÃ©dkeztek, illetve az ElÅ‘patak Ã©s Illyefalva tÃ©rsÃ©gÃ©t Ã©rintÅ‘ esÅ‘zÃ©sek nyomÃ¡n vasÃ¡rnap egy aldobolyi gazdasÃ¡g udvarÃ¡rÃ³l szivattyÃºztÃ¡k a vizet. Mint arrÃ³l tegnapi lapszÃ¡munkban tÃ¡jÃ©koztattunk, szombat dÃ©lutÃ¡n SepsiszentgyÃ¶rgyÃ¶n egy elsÅ‘ emeleti tÃ¶mbhÃ¡zlakÃ¡sban Ã¼tÃ¶tt ki tÅ±z, amelyet a hatÃ³sÃ¡gok szerint rÃ¶vidzÃ¡rlat okozott. Ennek kapcsÃ¡n a megyei sÃ¼rgÅ‘ssÃ©gi felÃ¼gyelÅ‘sÃ©g arra figyelmeztetett, hogy az elektromos berendezÃ©seinket szÃ¼ksÃ©ges idÅ‘nkÃ©nt szakemberrel ellenÅ‘riztetni, valamint arra is, hogy ne folyamodjunk rÃ¶gtÃ¶nzÃ¶tt megoldÃ¡sokhoz, ne hasznÃ¡ljunk meghibÃ¡sodott elektromos kÃ©szÃ¼lÃ©keket. Azt tanÃ¡csoljÃ¡k, hogy kerÃ¼ljÃ¼k a konnektorok, valamint a hosszabbÃ­tÃ³k tÃºlterhelÃ©sÃ©t, Ã©s ne hagyjuk felÃ¼gyelet nÃ©lkÃ¼l az elektromos berendezÃ©seket. Arra biztatjÃ¡k a polgÃ¡rokat, hogy sajÃ¡t biztonsÃ¡guk Ã©rdekÃ©ben vegyÃ©k komolyan a megelÅ‘zÅ‘ intÃ©zkedÃ©seket. (dvk)

