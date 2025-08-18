Nyitott kapcsolat? Nézzük, mi ez pontosan! /X/

A párkapcsolatokkal kapcsolatos szabályok, elvárások és lehetőségek manapság sokkal másabbak, mint néhány évtizede vagy évszázada voltak.

Kevésbé merev a rendszer, ami egyáltalán nem gond – ennek köszönhető az is például, hogy most már nem csak a férfi kezdeményezhet a kapcsolat hajnalán, és az is, hogy most már mi magunk választjuk meg a házastársunkat. Az ilyen jellegű újítások mellett viszont vannak sokkal megosztóbb jelenségek is: ilyen például a nyitott kapcsolat kérdése.

Manapság egyre népszerűbb ez a párkapcsolati forma – a társkereső nők Budapest környékén és az ország más részein is egyre nagyobb számban nyitottak rá. Ha érdekel a téma, érdemes továbbolvasnod, ugyanis cikkünkben e különleges kapcsolati megoldás részleteit fogjuk alaposan körüljárni.

Nézzük, mi az a nyitott kapcsolat!

A nyitott kapcsolat fogalma nemrég robbant be a köztudatba, így sokak számára kissé homályos lehet, hogy pontosan mit is jelent. A szókapcsolat egy olyan párkapcsolati formát jelöl, melyben a felek lehetőséget adnak egymásnak arra, hogy másokkal is ismerkedjenek.

Bizonyos pároknál ez csak fizikai közeledést jelent, de egyesek az érzelmi bevonódást is elfogadják bizonyos mértékig. Az, hogy pontosan kinek mi fér bele egy ilyen rendszerbe, az mindig megbeszélés tárgyát képezi: a nyitott kapcsolat szabályait a felek maguk szabhatják meg – ez már önmagában is egy izgalmas folyamat.

Ha most olvasod először ezt a fogalmat, akkor könnyen lehet, hogy ellenérzéseid vannak – ez rendben van, a nyitott kapcsolat nem való mindenkinek.

Nem arról van szó, hogy nem szeretjük a párunkat

Sokan úgy gondolják, hogy a nyitott működésmódot azok választják, akiknél megromlott a kapcsolat, ez azonban nem igaz. Ebben a formában a felek nem elégedetlenek egymással, sőt, sokan azt vallják, hogy ez még közelebb hozza őket egymáshoz.

A nyitott felállás lehetőséget ad egy nagyobb szabadság és őszinteség megélésére, miközben az eredeti kapcsolat stabil marad. Ez sokak számára fontos, hiszen egy hagyományos viszony túlságosan merev, korlátolt a számukra.

Nem könnyű működtetni

A nyitott kapcsolat sem fenékig tejfel: ugyanúgy adódhatnak problémák, mint egy hagyományos felállás esetén. A féltékenység gyakori problémát jelent, illetve az is könnyen alááshatja a bizalmat, ha az egyik fél nem tartja be az előzetesen megbeszélt szabályokat. Mindezek mellett az őszinteség is lényeges, hiszen ha elhallgatunk bármilyen érzést, az előbb-utóbb kiderül.

Nem mindenkinek való egy ilyen kapcsolati forma. Érdemes alaposan átgondolni és részletesen, teljes nyitottsággal és őszinteséggel átbeszélni, hogy ki mit szeretne. Csak akkor vágjatok bele, ha teljes az egyetértés!

