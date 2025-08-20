Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
AsztaliteniszUdvarhelyen versenyeztek a háromszékiek

2025. augusztus 20., szerda, Sport

Péntektől vasárnapig a székelyudvarhelyi sportcsarnok adott otthont az asztalitenisz Nagy Ferenc-emlékverseny harmadik kiírásának, amelyen három Kovászna megyei klub színeiben több utánpótláskorú pingpongozónk vett részt. A szervezők közlése szerint több mint kétszáz versenyző küzdött meg a négy korosztályban meghirdetett viadal díjaiért.

  • Fotó: Facebook / Székelyudvarhelyi Asztalitenisz Klub
Bár még javában tart a nyár és a szabadságok ideje, a székelyföldi asztaliteniszezők újfent munkába álltak, az edzések mellett már egy teremtornán is részt vettek, a székelyudvarhelyi Nagy Ferenc-emlékversenyen a romániai játékosok mellett Magyarországról, Moldovából, Montenegróból, Szerbiából és Kanadából is érkeztek fiatal pingpongozók. A szervezők közölték, több mint kétszáz versenyző küzdött meg a négy korosztályban meghirdetett viadal díjaiért, a mezőnyben pedig ott voltak a Barót VSC, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK és a megyeszékhelyi Sepsi ISK sportolói is. Az edzők elmondása szerint tapasztalatszerzés céljából nevezték tanítványaikat a háromnapos megmérettetésre, így az eredmény másodlagos volt.

A Barót VSC csapatából az U9-esek versenyében érdekelt Szőcs Abigél elsőévesként egészen jól teljesített, feljutott a főtáblára, és mindössze egy meccsen múlott, hogy a legjobb nyolc között zárjon, végül a 9–16. között végzett. Szintén a 9 év alattiak között asztalhoz álló Velencei Ákos a legjobb harminckettőben fejezte be a versenyt, akárcsak Máté Etele és Gădălean Balázs, akik az U11-es korcsoportban ragadtak ütőt.

A megyeszékhelyi Sepsi ISK-tól Por-Rozsnyai Ákos (U9, U11), Por-Rozsnyai Zsolt, Kányádi Máté, Asztalos Szabolcs, Kádár Benedek (U13, U15), Vinkler Ábel (U11), Farkas Hunor, Kölcsei Ákos (U15) vett részt az udvarhelyi erőpróbán. A legjobb eredményeik: a 9 év alattiak között Por-Rosnyai Ákos kilencedik lett, az U13-as korcsoportban Por-Rozsnyai Zsolt vigasz­ágon a 3. helyen, míg Kányádi Máté a 17. helyen végzett.

A harmadik alkalommal megtartott nemzetközi emlékversenyen a kézdivásár­helyi Nagy Mózes Sport Klub hat versenyzővel vett részt. Kerekes Barnabás edző elmondása szerint Handra Márk, Csiszár Zsolt, László Márk, Kóter Boróka, Kádár Kitti és Rancz-Szabó Nóra számára leginkább a versenyrutin megszerzése volt a cél, a viadal pedig remek felkészülési állomásnak bizonyult a szezon rajtja előtt. (tibodi)

