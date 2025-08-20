Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, 2. LigaA játékosok hozzáállását kritizálta a vezetőedző

2025. augusztus 20., szerda, Sport

Három fordulót követően is nyeretlen a Sepsi OSK a másodosztályú labdarúgó-bajnokságban. A sepsiszentgyörgyi csapat hétfőn hazai pályán 2–0 arányú vereséget szenvedett a Vajdahunyadi Corvinul együttesétől, így a tizenhetedik helyre csúszott a táblázatban. A mérkőzés után Ovidiu Burcă vezetőedző csalódottan nyilatkozott, a 45 éves szakember elmondta, nemcsak a pályán mutatott játékkal vannak gondok, hanem a hozzáállással is.

  • Ovidiu Burcă kifogásolja a játékosok hozzáállását. Fotó: Tókos Csaba
    Ovidiu Burcă kifogásolja a játékosok hozzáállását. Fotó: Tókos Csaba

„Rendkívül csalódott vagyok, nem ilyen játékot akartam látni. Túl sok rossz döntést hoztunk, és ami a legnagyobb baj, hogy néhány játékos még mindig nem fogta fel, a másodosztályban szerepelünk. Ebben a bajnokságban mindenért kétszer annyit kell dolgozni, a múltból nem lehet megélni. Nem számít, hogy korábban hol játszottál, most ehhez a helyzethez kell alkalmazkodni” – fogalmazott a vezetőedző.

Ovidiu Burcă úgy gondolja, a probléma nemcsak technikai vagy fizikai, hanem mentális is. „Ilyen hozzáállással nem lehet jó eredményt elérni, ezért a mentalitáson kell változtatni, különben nem lesz előrelépés. Aki ebben a csapatban akar játszani, annak fejben is készen kell állnia” – vetítette előre a szakember.

„A folytatásban nagyon sok munka vár ránk, azonban nemcsak az edzéseken. Aki nem képes teljes mértékben elköteleződni, azzal nehéz lesz a közös együttműködés. Sokszor az az érzésem, hogy néhány labdarúgónk még most sem fogta fel, mi történt az előző idényben. Talán épp az okozta a kiesését, hogy ilyen hozzáállást tanúsítottak” – jegyezte meg.

Az eddig mindössze két pontot gyűjtő háromszéki együttes pénteken 17 órától a táblázatban huszadik Sellenberki SK vendégeként lép pályára a másodosztályú bajnokság negyedik fordulójában. A mérkőzést a Digi Sport 1 és a Prima Sport 1 élőben közvetíti. (miska)

