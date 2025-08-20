Hozzávalók: 40 dkg csirkemell, 20 dkg gépsonka, 20 dkg trappista sajt, egy szelet zeller, 2 nagy alma, 40 dkg kukoricakonzerv, só, ételízesítő; a majonézhez: 1 nyers tojássárgája, 1 kiskanál mustár, 2 dl olaj.

Elkészítése. A csirkemellet lehártyázzuk, majd egészben annyi ételízesítős vízben, amennyi ellepi, puhára főzzük. Ha megfőtt, kivesszük a vízből, tányérra tesszük és hagyjuk teljesen kihűlni.

Ezalatt a tojássárgáját keverőtálba tesszük, hozzáadjuk a mustárt, majd az olajat lassan csurgatva kemény majonézt keverünk.

A kihűlt csirkemellet, az almát és a sajtot kockára, a zellert nagyon apró kockára, míg a gépsonkát hosszú csíkokra vágjuk, majd az egészet egy keverőtálba tesszük.

Hozzáadjuk a lecsepegtetett kukoricakonzervet, összekeverjük, majd beletesszük a majonézt, és összeforgatjuk.

Salátástálban tálaljuk, kitűnő eleme lehet svédasztalnak, de laktató vacsorára is.

Mennyiség: 4 személy

Elkészítési idő: 1 óra

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.