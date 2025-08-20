A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. augusztus 20., szerda, Szabadidő
  • Piros-fekete. Szekeres Attila felvétele
    Piros-fekete. Szekeres Attila felvétele
Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-20
2025-08-20: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Csirkesaláta)

Hozzávalók: 40 dkg csirkemell, 20 dkg gépsonka, 20 dkg trappista sajt, egy szelet zeller, 2 nagy alma, 40 dkg kukoricakonzerv, só, ételízesítő; a majonézhez: 1 nyers tojássárgája, 1 kiskanál mustár, 2 dl olaj.
2025-08-20: Pénz, piac, vállalkozás - Bartos Lóránt:

Újabb sikeres gépparkfejlesztés Csernátonban (A szövetkezetekben a jövő)

A csernátoni Csáki család mezőgazdasági tevékenysége 1992-ig nyúlik vissza, akkor kezdték el a családi örökségből jutó földek művelését. Azóta sokat léptek előre, más gazdálkodókkal szövetkezetbe tömörültek, és a társulási formának köszönhetően már több sikeres pályázaton vannak túl. Legutóbb hétfőn mutattak be egy több mint kétszázezer eurós fejlesztési projektet.
