A nap fotója

A csernátoni Csáki család mezőgazdasági tevékenysége 1992-ig nyúlik vissza, akkor kezdték el a családi örökségből jutó földek művelését. Azóta sokat léptek előre, más gazdálkodókkal szövetkezetbe tömörültek, és a társulási formának köszönhetően már több sikeres pályázaton vannak túl. Legutóbb hétfőn mutattak be egy több mint kétszázezer eurós fejlesztési projektet.