Megkezdődtek a 24. Partiumi Magyar Napok Szatmárnémetiben, az augusztus 24-ig tartó kulturális és szórakoztató fesztivál koncertekkel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel, bábelőadásokkal, néptáncbemutatókkal és sok más kulturális eseménnyel várja az érdeklődőket.

A Szatmárnémeti Északi Színházban tartott hétfő esti megnyitót megelőzően Vincze Máté, a magyar Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára a közmédiának elmondta, különösen fontos, hogy aki magyarnak született, akár a Partiumban, akár Erdélyben vagy a határ másik oldalán, meg tudja őrizni identitását, ezért a magyar kormány támogatja a határon túli magyarok ilyenfajta törekvéseit.