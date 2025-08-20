A PNL támogatja a második csomagot

Ciprian Ciucu a PNL ügyvezető elnökségének ülése után nyilatkozott az újságíróknak. A liberális politikus szerint a kormány a jövő hét folyamán vállal felelősséget a parlamentben. Elmondta azt is, hogy ismét átnézik és megvitatják az intézkedéscsomag azon adóügyi intézkedésekkel kapcsolatos fejezeteit, amelyek a Szociáldemokrata Párt (PSD) szerint felülvizsgálatra szorulnak.

Emlékeztetett: az első deficitcsökkentő csomagot nagyon gyorsan elfogadták, senki sem volt ellene, hogy a lakosságot érintő megszorító intézkedéseket meghozzák, amikor azonban a kiváltságok eltörléséről van szó, és arról, hogy a közigazgatásnak és az államnak nagyobb felelősséget kell vállalnia, máris zavarok lépnek fel a koalícióban, feltételekhez kötik és késleltetik a csomag elfogadását.

A (PSD) ügyvivő elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn a párt vezetőségi ülése után kijelentette: nem vitatja, hogy szükség van az uniós helyreállítási forrásokból finanszírozott beruházások egy részének felfüggesztéséről szóló sürgősségi rendelet elfogadására, de szerinte a tervezet módosításra szorul. Elmondta: a PSD már több módosító javaslatot beterjesztett a kormányhoz. Grindeanu szerint mindenki egyetért azzal, hogy fel kell függeszteni azokat az országos helyreállítási tervben (PNRR) szereplő beruházásokat, amelyeknek még nem írták alá a kivitelezési szerződését, és rangsorolni kell azokat, amelyeknek a munkálatai elkezdődtek. Ám szerinte jelenlegi formájában a sürgősségi rendelet tervezete bürokratikus akadályok miatt nem alkalmazható, viszont léteznek erre is áthidaló megoldások.