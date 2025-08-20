Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A PNL támogatja a második csomagot

2025. augusztus 20., szerda, Belföld

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) tegnap egyhangúlag megszavazta, hogy a liberálisok támogatják az adóügyi intézkedéseket tartalmazó második deficitcsökkentő csomagot – jelentette be az alakulat első alelnöke.

  • Fotó: Facebook / Ciprian Ciucu
    Fotó: Facebook / Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu a PNL ügyvezető elnökségének ülése után nyilatkozott az újságíróknak. A liberális politikus szerint a kormány a jövő hét folyamán vállal felelősséget a parlamentben. Elmondta azt is, hogy ismét átnézik és megvitatják az intézkedéscsomag azon adóügyi intézkedésekkel kapcsolatos fejezeteit, amelyek a Szociáldemokrata Párt (PSD) szerint felülvizsgálatra szorulnak.

Emlékeztetett: az első deficitcsökkentő csomagot nagyon gyorsan elfogadták, senki sem volt ellene, hogy a lakosságot érintő megszorító intézkedéseket meghozzák, amikor azonban a kiváltságok eltörléséről van szó, és arról, hogy a közigazgatásnak és az államnak nagyobb felelősséget kell vállalnia, máris zavarok lépnek fel a koalícióban, feltételekhez kötik és késleltetik a csomag elfogadását.

A (PSD) ügyvivő elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn a párt vezetőségi ülése után kijelentette: nem vitatja, hogy szükség van az uniós helyreállítási forrásokból finanszírozott beruházások egy részének felfüggesztéséről szóló sürgősségi rendelet elfogadására, de szerinte a tervezet módosításra szorul. Elmondta: a PSD már több módosító javaslatot beterjesztett a kormányhoz. Grindeanu szerint mindenki egyetért azzal, hogy fel kell függeszteni azokat az országos helyreállítási tervben (PNRR) szereplő beruházásokat, amelyeknek még nem írták alá a kivitelezési szerződését, és rangsorolni kell azokat, amelyeknek a munkálatai elkezdődtek. Ám szerinte jelenlegi formájában a sürgősségi rendelet tervezete bürokratikus akadályok miatt nem alkalmazható, viszont léteznek erre is áthidaló megoldások.

Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-20 08:00
2025-08-20: Belföld - :

Készül a megvalósítható beruházások listája

Dragoş Pîslaru beruházásokért és európai projektekért felelős miniszter tegnap bejelentette, hogy 15 napon belül elkészítik azon PNRR-ben foglalt beruházások listáját, amelyek a továbbiakban támogatást kapnak a munkálatok folytatásához.
2025-08-20: Belföld - :

Partiumi Magyar Napok

Megkezdődtek a 24. Partiumi Magyar Napok Szatmárnémetiben, az augusztus 24-ig tartó kulturális és szórakoztató fesztivál koncertekkel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel, bábelőadásokkal, néptáncbemutatókkal és sok más kulturális eseménnyel várja az érdeklődőket.
