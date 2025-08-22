Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Behívják a tartalékosokat

2025. augusztus 22., péntek, Belföld

A hadsereg vezérkara október 12. és 20. között Bukarestben és Ilfov megyében a tartalékos állományt felmérő gyakorlatot szervez – tájékoztatott tegnap a védelmi minisztérium.

  • Fotó: Facebook / Ministerul Apararii Nationale, Romania
A közlemény szerint egyik céljuk a tartalékosok és az aktív katonák közötti kohézió erősítése. A gyakorlathoz behívóparancsokat küldtek ki a Bukarestben és Ilfov megyében élő tartalékosoknak, akiket a lakcímükhöz tartozó katonai egységekhez hívnak be, ahol egy napon keresztül speciális képzésen vesznek részt. Cristian Popovici ezredes, a Védelmi Minisztérium Tájékoztatási és Közkapcsolati Főosztályának vezetője szerint azok a személyek kapnak behívót, akik 2007-ig teljesítették a kötelező katonai szolgálatot, továbbá a katonák, rendőrök és a védelmi rendszer más intézményeiből leszerelt személyek, akik életkoruk alapján az operatív tartalékhoz tartoznak.

