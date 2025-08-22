Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Tíz évet kapott a tengerparti gázoló

2025. augusztus 22., péntek, Belföld

Jogerősen tíz év letöltendő börtönbüntetésre ítélte tegnap a Konstanca megyei ítélőtábla a 2 Mai településen drogos állapotban vezetve két fiatalt halálra gázoló Vlad Pascut.

    Fotó: Pixabay.com

Az ítélőtábla elutasította Pascu fellebbezését és helybenhagyta az első fokon eljáró mangaliai bíróság idén januárban kimondott ítéletét. A bírák elutasították az áldozatok családjának fellebbezését is, amelyben szigorúbb büntetést követeltek.

A bíróság januárban arra kötelezte a Romániai Gépjármű-biztosítók Irodáját (BAAR), hogy fizessen ki 700 ezer, illetve 640 ezer euró kártérítést a balesetben elhunyt két fiatal családjának, valamint további 100 ezer, 50 ezer, illetve 250 ezer eurót a három sérültnek. Az ítélőtábla az 50 ezer eurós kártérítés összegét 20 ezer euróra csökkentette, a többi összeg változatlan maradt.

Vlad Pascut 2023 októberében állította bíróság elé a mangaliai ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés, gondatlanságból elkövetett testi sértés, alkohol vagy más tiltott szer hatása alatti járművezetés és a baleset helyszínének elhagyása miatt.

A vádirat szerint 2023. augusztus 19-én az akkor 19 éves fiatalember drogok hatása alatt vezetett, és autójával az út szélén haladó gyalogosok közé hajtott a tengerparti 2 Mai település bejáratánál. A balesetben meghalt egy 20 éves lány és egy 21 éves fiatalember, további három fiatal pedig megsérült. Vlad Pascu a gázolás után elhajtott a helyszínről.

