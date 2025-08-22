Hét vezér Washingtonban

Hét vezér vezette az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt Washingtonban az amerikai elnök, Donald Trump színe elé. Abban reménykedtek, hogy elérik Trump színeváltozását, mert nem nagyon voltak megelégedve a Putyinnal folytatott alaszkai eszmecseréjével. A hét vezér közül öt államfő volt, mellettük pedig az Európai Bizottság főnöknője, Ursula von der Leyen, valamint Mark Rutte NATO-főtitkár. Trump nem piros szőnyeggel várta őket, mint Putyint Alaszkában, csak egyedül Zelenszkij elé ment ki az ajtó elé.

Azután találkozott velük, és dicsérte a hét vezért, mint cigány a lovát.

Zelenszkijjel nagyon meg volt elégedve, mert ez alkalommal fekete zakóra cserélte ikonikus zöld trikóját. Februárban, amikor legutóbb a Fehér Házban járt, Trump nagyon bírálta öltözete miatt, amiből, úgy látszik, tanult. Most Trump azt mondta: „ma nagyon elegáns vagy”. Zelenszkij bevallotta, hogy a legjobb kabátját vette fel. (Úgy látszik, szegényes a ruhatára.)

Azt nem tudom, hogy amikor arab államok vezetőit fogadja hagyományos öltözékükben, kifogásolja-e, hogy kockás törülközővel a fejükön jelennek meg, amelyet egy duplára csavart ékszíjszerűséggel rögzítenek. Másokat meg kötelezne-e a nyakkendő (kultúrmadzag) viselésér? Ursula von der Leyen férfiasan, nadrágban jelent meg, hadd lássák, hogy ki a férfi a(z európai) háznál. No, de a többi vezér is mind hagyományos öltözékben mutatkozott, így velük sem volt probléma. Meg is kapták a vendégvárótól a kijáró dicséretet, ki ezért, ki azért.

A NATO-főtitkárról, Mark Ruttéról Trump azt mondta, hogy „egy nagy gentleman(us) és általában egy nagy politikai vezető”. Még szép, hisz őt biztosan Trump beleegyezésével nevezték ki főtitkárnak. (Miatta nem fürdik a NATO-ban és a sikerekben szeretett volt elnökünk, Klaus Iohannis.) Az angol miniszterelnökről meg azt állította Trump, hogy „nagyon tetszik az embereknek és mindannyiótoknak”. (A Politico lap szerint viszont ez nem is igaz, mert az angol embereknek egyáltalán nem tetszik.)

Macront is megdicsérte Trump, állítván róla, hogy a kezdetektől mellette volt. (Nem emlékszem, hogy Orbán Viktoron kívül az európai vezetők közöl ki szurkolt neki.) „Első naptól kezdve tetszett, és most még jobban” – állította.

Giorgia Meloni, az olasz miniszterelnöknő inspirációt jelentett Trumpnak, többet, mint más.

A finn elnöknek, Alexander Stubbnak azt mondta hízelgően (biztosan azért, mert ő is golfjátékos), hogy jobban néz ki, mint eddig bármikor.

A német kancellárt „nagyon erős személyiségnek” titulálta, őt is a barátjának nevezte, ami megtiszteltetés számára. (Irigyelte is, mert le van barnulva.)

Ursula von der Leyennek is nyomott egy bókot, mondván: „Azt hiszem, hogy erősebb vagy, mint az asztalnál levő összes férfi.” (Vele még a vámvitákban birkózott.)

Aztán készítettek egy szokásos „családi fényképet”, amely ilyen nagy találkozáskor kötelező, de ezúttal elég furára sikerült, mert rajta a résztvevők összevissza állnak, nem nagyság szerint. Meloni 1,63 m magas, a német kancellár 1,98, Trump csak 1,90. (Mindkettő eljöhetne a Sepsi OSK-hoz kapusnak.)

Trump azt mondta, hogy felhívja Putyin elnököt, és azt már a tárgyalások közben megtette. (Lehet, tanácsot akart kérni tőle?)

Az európai vezetők többsége a tűzszünetet emlegette, de Trump azzal hárított, hogy már több konfliktust megoldott tűzszünet nélkül is. Most szeretne egy háromoldalú találkozót összehozni, amelyen ő maga, Putyin és Zelenszkij lenne jelen, és ezzel Putyin is egyetért. Oda az európai vezetők is bejelentkeznének. Macron máris indulna, de nem tudni, hogy ki fér fel a vörös szőnyegre.

A lényeg, hogy a mostani találkozó után a résztvevők általában meg voltak elégedve saját magukkal és állítólagos eredményeikkel.

A fegyvergyártók is meg lehetnek elégedve, mert biztató Trump ígérte: ad fegyvereket Ukrajnának, de azt velünk, európaiakkal fizetteti meg. Így mindenki jól jár. Ukrajna kap fegyvert, Amerika gazdagodik, és az európaiak elmondhatják, hogy lám, ők milyen áldozatot hoztak.

Trump nemcsak azért szeretne békét, mert Nobel-békedíjra pályázik, hanem azt is reméli, hogy ha megvalósítja, akkor a mennyországba jutásának esélye (amire most azt mondta viccesen, hogy kicsi) megnőne.

A híres „családi kép”. Fotó: Facebook / Volodimir Zelenszkij