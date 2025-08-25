Csendes legyen álmod, találj odafönn örök boldogságot, kísérje utadat Isten és az ég, a felhőkön túl találkozunk még.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

VERES JÓZSEF

életének 88. évében

csendesen elhunyt.

Temetése 2025. augusztus 25-én, hétfőn 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

1120345

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SZÉKELY GYULA

lelkét életének 88. évében visszaadta Teremtőjének.

Temetése 2025. augusztus 26-án, délután 3 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a szemerjai új ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Egy szál virággal búcsúzunk Tőle.

Emlékét szeretettel őrizzük.

Szerettei

1120349



Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak, Bartha Sándornak felesége, IBOLYA elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozatának

munkaközössége

1120347



Megemlékezés

Ma egy éve távozott szerettei köréből a sepsibükszádi születésű sepsiszentgyörgyi

id. GÁBOR ISTVÁN (Pufi), akit örökre a szívünkbe zártunk és soha el nem felejtünk. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

5206/b

Elmentél tőlünk, el sem búcsúztál, távozásod, míg élünk, örökké fáj. Hiányod elviselni nehéz, örökre megtart szívünkben az emlékezés. Mert elfeledni csak azt nem lehet, aki szeretve volt és Ő is szeretett. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kőröspataki MENYHÁRT MARGITRA halálának ötödik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerettei

1120343

Fájdalommal emlékezünk a zoltáni MOLNÁR TIBORRA halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerettei

1120335

Sok éve már, hogy elmentél, nem vagy többé. Nagyon sok köszönettel tartozunk, amit nem sikerült elmondanunk. Köszönjük neked az életünket, köszönjük a gyermekéveket, köszönjük, hogy felneveltél, hogy minket nagyon szerettél, hogy értünk mindent megtettél. A szívünkben élsz tovább, szeretettel gondolunk rád, drága kedves Édesanyánk.

Szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk a kézdiszentléleki születésű kézdiszentkereszti KOVÁCS GIZELLÁRA

(szül. KOVÁCS) halálának 30. évfordulóján.

Szerettei

4335154

Ha elvesztünk valakit, úgy érezzük, a szívünk szakad meg. Aztán eszünkbe jut az a sok kedves szó és a sok közös emlék, és ilyenkor rájövünk, hogy nem is hagyott el teljesen, itt él bennünk mélyen az emlékeinkben mindörökké! Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az angyalosi BOD ANNÁRA (szül. LOVÁSZ) halálának első évfordulóján.

Szerettei

4335259

Örök hiányukat érezve, jóságukat, szeretetüket szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, a sepsiszentgyörgyi PÁL LAJOSRA (Öcsi) és PÁL ÉVÁRA haláluk nyolcadik, illetve tizedik évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes.

Szeretteik

4335260

Még mindig fájó szívvel és szeretettel emlékezünk a zoltáni MOLNÁR TIBORRA halálának 20. évfordulóján. Nyugodj békében, jó komám.

Nagy József és családja

4335262