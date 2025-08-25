Kiállítás A MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJA. Augusztus 31-én, vasárnap 11 és 19 óra között a székelyföldi fotóklubok és független alkotók részvételével szabadtéri kiállítással ünneplik a magyar fotográfia napját Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet park zenepavilonja melletti sétányokon.

Vakolathímzés-kaláka Bálványorsfürdőn

A Csiszárfürdő közelében lévő háznál, amelynél az előbbi két évben is megtartották a műhelymunkákat, augusztus 29–31. között vakolathímzés-kalákát szervez Taierling Péter Ferenc. A program: pénteken érkezés, a környék és helyszín megismerése, beszélgetés, barátkozás, fürdés/szaunázás a Csiszáron, tábortűz; szombaton zajlik a kaláka; vasárnap pihenés, fürdés/szaunázás. Érdeklődni a 0755 792 403-as telefonon.

Hitvilág

VAKÁCIÓS BIBLIAHÉT. Sepsiszentgyörgyön a Gyöngy­virág utcai református egyházközség gyülekezeti termében augusztus 25–29. között naponta 10–14 óráig kerül sor a vakációs bibliahétre. * A szemerjai református egyházközségben augusztus 25–29. között naponta 10–13 óráig Vízjelek témával szervezik a vakációs bibliahetet. Minden nap valami finomsággal is kedveskednek a gyermekeknek. A szülőket a parókia udvarára várják, hogy elvigyék gyerekeiket.

1ÚTON NEMZETKÖZI ZARÁNDOKNAP. Augusztus 30-án, szombaton a sepsiszentgyörgyi zarándokok a Sepsiszentgyörgy–Sepsiszentkirály–Sepsiszentgyörgy távot járják be. Indulás 9.30-kor a Szent József-plébánia elől. Szakaszfelelős Vajna Csilla zarándoklatvezető (csillla.csillla@gmail.com, 0745 155 671). A Krisztus Király-templomban este hat órától hálaadó szentmisét mutatnak be.

TEMPLOMI ÉVFORDULÓ ZALÁNBAN. Augusztus 31-én, vasárnap 14 órától a jelenlegi méreteire, formájára kibővített zaláni református templom 200. évét ünneplik. Igét hirdet Dénes Előd esperes, melyet közös úrvacsora követ Sándor Zoltán testvérgyülekezeti lelkipásztor ágendázásával. Fellép a Sepsi Egyházmegye presbiteri kórusa, díszmeg­hívottak az egykori templomépítő Maksai Zsigmond lelkipásztor leszármazottjai. A megemlékezést közös étkezés, együttlét követi, amelyre hamarabb várják azok jelentkezését, akik részt szeretnének venni, hogy a rendelést tudják leadni.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Könyvek – hátulról. Portréfilm a több mint ötvenéves szakmai múltat maga mögött tudó Bálint Lajos könyvkiadói műszaki szerkesztőről. * Hegyi utak várai (8. rész) – Bálványosvár. Bármennyi monda és legenda fűződjék Székelyföld legismertebb várához, a tudományos kutatások szerint a XIII. században épült az Apor család megbízásából, a helyszínén pedig nem találtak régebbi nyomokat. * 32. EKE Vándortábor. Augusztus 5–10. között tartotta meg az Erdélyi Kárpát Egyesület vándortáborát Tusnádfürdőn. A csíkszéki EKE már másodszor szervez találkozót a természetkedvelőknek ezen a különleges, utóvulkanikus jelenségekben gazdag vidéken, ezúttal lehetőséget biztosítva a nem túl messze fekvő magasabb hegyek megmászására is. Hangulatriport betekintéssel a kéttucatnyi szervezett túra némelyikébe.

Rádió

MÁRIA RÁDIÓ. A sepsiszentgyörgyi stúdió mai élő adásai: 13, 14.40 és 17 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától Úrangyala, 18.30-tól műsorismertető, 18.35-től esti mese, 18.40-től Zsolozsma – esti dicséret, 19 órától szentmise Csíkcsicsóból, 19.50-től A hét plébániája. Honlap: mariaradio.ro.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszent­györgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 16 órától A Fantasztikus 4-es: Első lépések (román feliratos), 16.15-től Rossz­fiúk (románul beszélő), 18 órától Csupasz pisztoly (magyarul beszélő), 18.30-tól Senki 2 (román feliratos), 20.15-tól Már megint nem férek a bőrödbe (magyarul beszélő), 20.15-től Násznaposok (román feliratos); szerdán: 16.15-től Jurassic World: Újjászületés (magyarul beszélő), 16.30-tól Super bébi (magyarul beszélő), 18.15-től Csupasz pisztoly (román feliratos), 18.45-től Senki 2 (magyarul beszélő), 20 órától F1 (magyarul beszélő), 20.30-tól Már megint nem férek a bőrödbe (román feliratos); csütörtökön: 16 órától Rosszfiúk (magyarul beszélő), 16.30-tól Super bébi (románul beszélő), 18 órától Superman (magyarul beszélő), 18.15-től Többesélyes szerelem (magyarul beszélő), 20.30-tól Násznaposok (magyarul beszélő) és Splitsville (román feliratos). Az új honlapon, az artacinema.ro oldalon az új jegyárakat is feltüntették.

XVIII. Élő Népművészet – Országos Népművészeti Kiállítás

A Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által meghirdetett országos pályázat célja, hogy bemutatkozási lehetőséget nyújtson a legszínvonalasabb kortárs népi kézműves alkotások számára, a népművészet értékeit a 21. századi életformához kapcsolva. Az ötévente megrendezett kiállítássorozat a Kárpát-medence legjelentősebb népművészeti seregszemléje, amelyre december 1-ig lehet jelentkezni. A kiállítássorozaton való részvételre a teljes Kárpát-medencéből fogadják a pályaműveket, az alkotásokat a legközelebbi régiós központokban lehet leadni, ahol a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat szakmai zsűri értékeli. A legkiemelkedőbb munkákat először a régiós kiállításokon mutatják be, majd a legjobbnak ítélt tárgyakból nyílik meg az országos tárlat a Néprajzi Múzeumban 2026. október 1-jén, mely 2027 márciusáig lesz látogatható.

A kiállítás idei tematikája a közösségi alkotásra és az együttműködésre helyezi a hangsúlyt. Olyan egyedi, illetve funkcionálisan összetartozó tárgyegyütteseket is várnak, amelyek több alkotó közös gondolkodásának eredményeként jöttek létre. A szervezők bíznak abban, hogy a pályázat tovább erősíti a népi kézműves kultúra jelenlétét a kortárs tárgyalkotásban, hozzájárul a hagyományos értékek megőrzéséhez és továbbadásához. További információ és jelentkezés az onk.hagyomanyokhaza.hu honlapon.

Megjelent

Megjelent a Művelődés augusztusi száma, amelynek vezércikkét Balla Sándor jegyzi. A Galéria rovatban Szika Levente Zoltán A festészettől a „mesélő” kerámiákig című tanulmánya olvasható, amelyben Dézsi László keramikusművész alkotói életútja tárul elénk. A Közösség rovatban Boros Ernő Lélekkurkászás nyomorban fogant kínrímekkel című írásában Vörös István, vagyis Alánka alakját idézi meg, aki évtizedeken át volt Nagykároly jellegzetes figurája. A Hétköznapi hőseink rovatban kapott helyet Bedő László, Ferdinánd Máté és Huzsa Jenő közös írása, A hősünk velünk él című beszámoló. A Vadrózsák rovatban Beke-Bőjte Anna A múlt újraélesztése a jelenben. Az Ezer Székely Leány Napja a sajtóreprezentáció tükrében című cikkében azt mutatja be, hogyan változtak a kor függvényében az Ezer Székely Leány Napját alkotó elemek, továbbá vizsgálja a kulturális örökség és a hagyományőrzés kérdéseit is.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai dr. Max gyógyszertár (0267 315 136) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona gyógyszertár (0372 407 089) tart

nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.