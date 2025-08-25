A sepsiszentgyörgyi Show Time SK versenyzői, Bács Rita és Andrei-Alin Pantelimon ezüstéremmel zárták a horvátországi Zárában (Zadar) megrendezett dzsiudzsicu No-Gi Európa-bajnokság U18-as korcsoportjának küzdelmeit. Két sportolónk tatamira lépett a Gi Világkupán is, ahol Bács negyedik, Pantelimon pedig az ötödik helyen végzett.

Az elmúlt hétvégén a horvátországi Zára adott otthont a dzsiudzsicu No-Gi (kimonó nélküli) Európa-bajnokságnak és a Gi (kimonós) Világkupának, ahol a sepsiszentgyörgyi Show Time SK két versenyzője, Bács Rita és Andrei-Alin Pantelimon lépett tatamira a küzdelem versenyszámaiban. Mindkét sportoló a tizennyolc év alattiak korcsoportjában szerepelt, és előbb az Európa-bajnokságon próbálták ki magukat. A kontinensviadalon nyújtott teljesítményük annyira jól sikerült, hogy pénteken Bács a -48 kilogrammos, Pantelimon pedig a -56 kilogrammos súlycsoportban szerzett ezüstérmet.

„Az Európa-bajnoki ezüst számomra annak az elismerése, hogy az elmúlt hónapok kemény edzései és áldozata nem volt hiábavaló. Nagyon erős mezőnyben versenyeztünk, a kontinensviadalon dobogóra állni leírhatatlan érzés. Bízom benne, hogy ez az eredmény más háromszéki lányokat is arra ösztönöz, hogy kipróbálják a dzsiudzsicut” – nyilatkozta a 16 éves Bács Rita.

Szombaton a dzsiudzsicu Gi Világkupán is megmérették magukat a megyeszékhelyiek, akik ezúttal is kitettek magukért: az U18-as korosztályban Rita (-48 kg) erős mezőnyben a negyedik lett, míg Andrei (-56 kg) a világbajnoki ezüstérmes ellenfelétől kikapva az ötödik helyen végzett.

„Rendkívül büszke vagyok sportolóimra, akik komolyan készültek, valódi akadályokat küzdöttek le és bebizonyították, hogy egy kis megyéből indulva, korlátozott erőforrások mellett is érhetnek el jó eredményt kontinensviadalon. Köszönöm mindenkinek, aki mellettünk állt, különösen azoknak, akik hisznek a tiszta sportban és a jellem formálásában a fegyelem által” – mondta Cristian Schiopu, a Show Time SK edzője.