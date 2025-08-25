Néhány hónap szünet után ismét munkába állt Valentin Suciu, aki a folytatásban a harmadosztályú bajnokságban érdekelt Șoimii Gura Humorului csapatát irányítja. A sors fintora, hogy a 44 éves sepsiszentgyörgyi szakember korábbi alakulata, a Sepsi OSK ellen mutatkozhat be a Suceava megyei együttes kispadján, ugyanis a felek szerdán 17.30-tól a Román Kupa negyedik fordulójában a csoportkörbe jutásért küzdenek.

A Șoimii Gura Humorului a hétvégén a második idényét kezdheti meg a harmadosztályú bajnokságban, az előző szezonban újoncként az 1. csoport alsóházi rájátszásában a harmadik helyen végzett. A Suceava megyei gárda augusztusban két tétmérkőzést játszott, mindkettőt a Román Kupában: előbb hazai környezetben diadalmaskodott a CSM Bucovina Rădăuți felett (3–1), majd a CSM Pașcani vendégeként is győzött (1–2). Az együttes a nyáron megerősítette a keretét, mivel célja a 2. Ligába jutás, ezért többek között júliusban a Sepsi OSK két korábbi játékosát, Fülöp Lorándot és Cătălin Golofcát is szerződtették.

„A Gura Humorului vezetősége konkrét ajánlattal keresett meg, sokat inszisztáltak annak érdekében, hogy őket válasszam. Többször felhívtak, ellátogattam oda, a tulajdonossal is szóba álltam, korrekt embernek látom, így aláírtam. Több hónapja távol voltam a pályától, nagyon vártam már az új kihívást, vasárnap az első edzést is megtartottam. A nyáron több mint tíz labdarúgót igazoltak, nekem pedig az a legfontosabb, hogy a rendelkezésemre állókból kihozzam a lehető legtöbbet. A futballisták valamennyire már összerázódtak az elmúlt hetekben, szeretném őket ebben a folyamatban tovább segíteni” – nyilatkozta Valentin Suciu.

A háromszéki szakember a Sepsi OSK elleni kupamérkőzést érintve elmondta, a székelyföldi alakulat a párharc esélyese, mivel képzettebb játékosokkal rendelkezik, ugyanakkor már lejátszottak négy találkozót a másodosztályú pontvadászatban, ezért a ritmusuk is jobb. Hozzátette, alacsonyabban rangsoroltként is van némi esélyük, amellyel próbálnak élni hazai pályán. Úgy gondolja, az ambíció és az összetartás lehet a sikerük kulcsa, ráadásul a fiatalok megmutatnák magukat, mindenki bizonyítaná, hogy helye van a kezdőben. A hétvégén rajtoló 3. Ligával kapcsolatban kiemelte, a csoportban van néhány erős ellenfél, amelyek szintén a feljutást célozzák meg, ezért egyáltalán nem lesz könnyű feladatuk.

Valentin Suciu júliusban távozott a háromszéki labdarúgóklubtól, mivel a Sepsi OSK vezetősége nem hosszabbította meg a június 30-án lejárt szerződését. A szakember a székelyföldi csapatot a negyedosztályból az élvonalig vezette, majd három éven keresztül az akadémia szakmai igazgatójaként tevékenykedett. Legutóbb tavaly szeptember és idén március között 26 mérkőzésen irányította a sepsiszentgyörgyi együttest, amely ebben az időszakban kilencszer győzött, hétszer döntetlent játszott és tízszer kikapott.