Csokis meggylevesMit főzzünk ma?

2025. augusztus 25., hétfő, Szabadidő

Hozzávalók: 1 befőttesüveg (8 dl) magozott meggykompót, 1–2 fahéjrúd, 3 evőkanál cukor, 1 tasak csokoládépuding.

Elkészítése. A meggy­kompótot leszűrjük, a gyümölcsöt egy tálacskában felhasználásig félretesszük. A megmaradt meggyléhez 1–2 csésze vizet öntünk, beletesszük a fahéjrudakat, és felforraljuk. Eközben a csokoládépudingot a cukorral összekeverjük, és apránként folytonosan kavargatva annyi vizet öntünk hozzá, hogy folyékony keveréket nyerjünk. Ezt lassan csorgatva a fövő, fűszeres meggyléhez adjuk, és addig kavargatjuk, míg a leves sűrűsödni kezd. Ekkor beletesszük a félretett meggyet, és felforraljuk.

Húsos második felvezetőjeként tálaljuk.

Mennyiség: 4 személy

Elkészítési idő: 30 perc

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

