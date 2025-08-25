Elkészítése. A meggy­kompótot leszűrjük, a gyümölcsöt egy tálacskában felhasználásig félretesszük. A megmaradt meggyléhez 1–2 csésze vizet öntünk, beletesszük a fahéjrudakat, és felforraljuk. Eközben a csokoládépudingot a cukorral összekeverjük, és apránként folytonosan kavargatva annyi vizet öntünk hozzá, hogy folyékony keveréket nyerjünk. Ezt lassan csorgatva a fövő, fűszeres meggyléhez adjuk, és addig kavargatjuk, míg a leves sűrűsödni kezd. Ekkor beletesszük a félretett meggyet, és felforraljuk.

Húsos második felvezetőjeként tálaljuk.

Mennyiség: 4 személy

Elkészítési idő: 30 perc

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.