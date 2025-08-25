Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. augusztus 25., hétfő, Szabadidő
  • Őrtűzgyújtás és apostolikereszt-szentelés a Kézdialmás feletti Avas-tetőn augusztus 20-án. Iochom István felvétele
    Őrtűzgyújtás és apostolikereszt-szentelés a Kézdialmás feletti Avas-tetőn augusztus 20-án. Iochom István felvétele
2025-08-25: Szabadidő - :

Mit főzzünk ma? (Csokis meggyleves)

Hozzávalók: 1 befőttesüveg (8 dl) magozott meggykompót, 1–2 fahéjrúd, 3 evőkanál cukor, 1 tasak csokoládépuding.
2025-08-25: Belföld - :

A Magyar Református Szeretetszolgálat adománya

Huszonhatmillió forinttal segíti az erdélyi árvízkárosultakat – a háromszéki és parajdi természeti katasztrófák kárvallottjait – a Magyar Református Szeretetszolgálat. A támogatás az Erdélyi Református Egyházkerületen keresztül jut el a rászorulókhoz, a támogatási szerződést tegnap írták alá Kolozsváron.
