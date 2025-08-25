Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Senkit nem soroznak be

2025. augusztus 25., hétfő, Belföld

Nincs készülőben háború Romániában, és senkit nem visznek el katonának – jelentette ki pénteken Ionuţ Moşteanu védelmi miniszter.

  • Fotó: Facebook / Ionuț Moșteanu
    Fotó: Facebook / Ionuț Moșteanu

A tárcavezető a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben a közösségi médiában terjedő álhírekre hívta fel a figyelmet, amelyek egyetlen célja szerinte az ország des­tabilizálása. Moşteanu rámutatott, a közösségi médiában terjedő képeken a hadsereg vezérkara által az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszervezett kiképzési gyakorlatok láthatók. Ezekre állandó jelleggel szükség van, mert a hadseregnek jól felkészültnek kell lennie – magyarázta.

