Halálos áldozatok is voltak

2025. augusztus 25., hétfő, Belföld

Több száz fát döntött ki, házakat és járműveket rongált meg, és halálos áldozatokat is szedett a péntek esti vihar – közölte szombaton a katasztrófavédelmi felügyelőség (IGSU). Ilfov megyében két férfi – apa és fia – a Snagov-tavon evezett egy kajakban, amikor lecsapott rájuk az óránként 70–90 kilométeres sebességű széllökéssekkel érkező vihar.

  Fotó: Facebook / IGSU – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, România
    Fotó: Facebook / IGSU – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, România

Holttestüket szombat reggel, többórás keresés után találták meg a mentőegységek. Az Argeş megyei Negoieşti-en gazdasági melléképület teteje omlott rá az erős szélben az alatta tartózkodókra: egy 18 éves fiú meghalt, egy 17 éves fiút és egy 40 éves férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 18 megye 78 településén volt szükség a tűzoltók beavatkozására: 240 kidőlt fát távolítottak el az utakról, a viharban 73 gépkocsi megrongálódott.

