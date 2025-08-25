Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Chişinăuban járt a kormányfő

2025. augusztus 25., hétfő, Belföld

A Moldovai Köztársaság és Románia egymást támogatva együtt építik a biztonságos és prosperáló európai jövőt – mondta Maia Sandu moldovai államfő szombaton az Ilie Bolojan miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai után.

  • Fotó: gov.ro
    Fotó: gov.ro

„A közös megvalósításaink – az energiától és az infrastruktúrától a beruházásokig és a munkahelyekig – nagyobb stabilitást, több lehetőséget és konkrét lépéseket jelent Moldova számára az uniós tagság felé” – jelentette ki. A román kormányfő szombaton munkalátogatáson tartózkodott Chişinăuban, ahol moldovai hivatali partnerével, Dorin Receannal is találkozott.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-25 08:00 Cikk megjelenítése: 107 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1302
szavazógép
2025-08-25: Belföld - :

Senkit nem soroznak be

Nincs készülőben háború Romániában, és senkit nem visznek el katonának – jelentette ki pénteken Ionuţ Moşteanu védelmi miniszter.
2025-08-25: Közélet - :

Úgy mondták, ahogy volt (Dokumentumfilmes emlékezés Baróton)

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében pénteken este két, mondhatni egészen különleges dokumentumfilm levetítésével emlékeztek arra a második világháborút követő keserves időszakra, amikor a magyar katonáknak, a szovjet megszállás után pedig az erdélyi magyar civil lakosságnak is a megtorlás részeként fogságot kellett elszenvedniük.
rel="noreferrer"