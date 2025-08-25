Chişinăuban járt a kormányfő

A Moldovai Köztársaság és Románia egymást támogatva együtt építik a biztonságos és prosperáló európai jövőt – mondta Maia Sandu moldovai államfő szombaton az Ilie Bolojan miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai után.

„A közös megvalósításaink – az energiától és az infrastruktúrától a beruházásokig és a munkahelyekig – nagyobb stabilitást, több lehetőséget és konkrét lépéseket jelent Moldova számára az uniós tagság felé” – jelentette ki. A román kormányfő szombaton munkalátogatáson tartózkodott Chişinăuban, ahol moldovai hivatali partnerével, Dorin Receannal is találkozott.