Mars a Marsra?

Úgy látszik, mégsem hisz mindenki abban, hogy kitör a béke az európai kontinensen, bár ennek voltak biztató jelei. De úgy tűnik, mintha mégis a háború kerülne egyre közelebb hozzánk. Az orosz rakéták és drónok a Romániához közeli Odesszát állandóan bombázzák, és legutóbb munkába álltak a Munkácsot támadók is, pedig azt hittük, hogy Kárpátalját megkímélik.

A román védelmi miniszter optimista, és azzal biztat, hogy „nem kezdődik semmiféle háború”. Mindenféle hamis hírek keringenek, és ijesztgetik a jónépet, miközben a rendes, normális hadgyakorlatok képeit mutogatják illusztrációként. A miniszter azt állítja, hogy meglévő hadseregünk vigyáz Románia és a románok biztonságára. Ezek szerint nem kell katonának menniük a civileknek, és háborúba sem.

Azt mondja az amerikai elnök, Trump, hogy nem küld amerikai katonát Ukrajnába. Néhányszor az amerikaiak megjárták a katonák külföldre küldésével, például Vietnamban vagy Afganisztánban is. De úgy látszik, nem tanultak belőle az oroszok sem, mert hát ők is visszavonulót fújtak Afganisztánból, de most úgy néz ki, Ukrajnából nem akarnak fegyverüket eldobva és farkukat behúzva hazamenni.

Az emberek persze félnek, mert látják, hogy Ukrajnában lasszóval fogják (hadra) az embereket, és mi erősen támogatjuk Ukrajnát. Mi lesz, ha náluk elfogynak a hadra foghatók?

Mindenki tátott szájjal várja a békét sült (béke)galambként berepülni Ukrajnába, de az nem akar, mert attól félhet, hogy lelövik.

Ezért aztán vannak olyanok, akik félnek, de van pénzük, és föld alatti luxusmenedéket készíttetnek maguknak. (A honi óvóhelyek sanyarú állapotát láthattuk a tévékben.) Apokalipszisre készülnek a többnyire Bukarestben élő Tate fivérek is, akik tudják, mit jelent, ha talpuk alatt ég a föld, így már menekültek el Nagy-Britanniából, ahol vádat emeltek ellenük, de Amerikában sem szeretik, mert úgy érzik, ott sem biztonságos számukra.

Románia viszont biztonságosnak tűnt számukra, bár a román hatóságok évek óta büntetőeljárásokat indítottak ellenük nemi erőszak, emberkereskedelem, szexuális kizsákmányolás, pénzmosás, bűnszövetkezet létrehozása és tanúk megfélemlítésének gyanújával. Villájukban nagy összegű készpénzt és fegyvereket is találtak. Nemcsak az ügyészek, mások is figyelik őket, az X közösségi portálon több millió követőjük van.

Lehet, hogy nem is a háborútól és az apokalipszistől való félem miatt építik bunkerüket, hanem azért, hogy ha a hatóságok el akarnák fogni, akkor az megvédi őket az igazságügy (bomba)támadásától is.

A luxusmenedék 3,9 millió dollárba kerül, és még sztriptízrúd is van benne, de a börtönben nehéz lenne ilyesmit felszereltetni, bár lehet, nekik ott is sikerülne.

Az építkezést egy amerikai vállalkozó vezeti, aki az Egyesült Államok legismertebb bunkerépítője. Érdekes, hogy Amerikában ilyen bunkereket építenek, pedig ott a világháborúk nem okoztak károkat (kivéve Pearl Harbort). Ettől függetlenül az elmúlt években megsokszorozódott a kereslet a hasonló bunkerek iránt, és az amerikaiak egyetlen év alatt 11 milliárd dollárt költöttek világvége elleni, védelmi felkészülésre.

A terv szerint tíz hálószoba, külön lakótér és rekreációs terem is lesz a Tate fivérek bunkerében, moziszoba, gránitkonyha (biztosan azért, mert a gránit kőkemény és nem dől össze egykönnyen), fegyverszoba és acélajtóval zárt, gázbiztos bejárat. Az energiát napelemek biztosítják (de mi lesz, ha az atombombák miatt elsötétül a világ?), a levegőt pedig szűrőrendszer tisztítja.

Az ilyesmit nem mindenki engedheti meg magának. De hát van, aki lakásra, van, aki a temetőben öröklakásra költi pénzét, és ha netán ilyen bunkert akar építtetni, hitelt is felvehet. Egy kisebb bunker ára 1,5 millió dollár körül van, és mivel nagy a kereslet irántuk, jó lesz, ha a kedves olvasó is gyorsan beszerez egyet, amíg még lehet kapni. (Látjuk, hogy mennek fel az ingatlanárak, hát akkor ezek a megingathatatlanok még jobban drágulhatnak.)

Nem lesz akkor sem baj, ha a Föld elpusztul egy atomháborúban, mert lehetséges, hogy a világ leggazdagabb emberének, Elon Musknak a cége, a Boring Company föld alatti (jobban mondva marsalatti) kolóniát épít a Marson. Úgyhogy, ha baj van, akkor (a jól ismert mondás szerint) mars a Marsra!

