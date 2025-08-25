A támogatott családok kiválasztásában és az országos Vöröskereszt árvízalapjából biztosított értékjegyek kiosztásában a nagyborosnyói önkormányzat segített, de a háromszéki Vöröskereszt munkatársai és önkéntesei is tájékozódtak a helyszínen, ahol még mindig látható a májusi árvíz okozta pusztítás a házakban. Több helyen bútorokat láttak a szabadban, néhol a konyha költözött ki az utcára, bőven elkel a segítség – mondta el lapunknak Opra Szende, a Kovászna Megyei Vöröskereszt munkatársa.

A százötven kiválasztott családban több mint négyszázötven embernek nyújtanak segítséget, és azt látták, a nagyborosnyóiak élnek a lehetőséggel, többen közösen szervezték meg útjukat Sepsiszentgyörgyre, ahol a Dedeman nagyáruházban vásárolhatnak az értékjegyekre építőanyagot vagy a víz által megrongált otthonok javításához szükséges egyéb termékeket.